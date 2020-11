Burkina Faso: Pr Abdoulaye Soma ratisse à Kombissiri

A Kombissiri, chef-lieu de la province du Bazèga, le candidat du parti "Soleil d'avenir", le Pr Abdoulaye Soma est allé à la rencontre des électeurs de cette cité, le vendredi 6 novembre 2020 à travers sa campagne de proximité.

Arrivé peu avant 17 heures, le candidat du parti " Soleil d'avenir" a fait le tour des boutiques et autres commerces aux alentours du marché central où il a échangé avec les commerçants, les vendeuses de fruits et légumes et les restauratrices.

« Je vais à la rencontre des différentes catégories de populations pour parler avec elles, toucher du doigt leur réalité, leur expliquer mon programme et je leur dis en quoi est-ce que mon programme règle leurs problèmes », a indiqué le Pr Abdoulaye Soma.

Suivi par de jeunes gens à motos, à vélos et à pieds venus le voir et l'écouter en scandant en chœur le nom de son parti au son des klaxons, n'hésitant pas parfois à aller au contact de ceux avec qui, il échange pour leur exposer les points de son programme les concernant.

« Parce que je veux être président de la république pour régler les problèmes des Burkinabè, je suis sur le terrain. Dans chaque localité où je suis passé, la stratégie est d'aller dans des endroits où il y a le maximum de personnes, notamment les marchés et yaars », a précisé le Pr Abdoulaye Soma.

S'adressant aux commerçants, aux restauratrices et autres vendeuses de fruits et légumes du marché central de Kombissiri qui disent apprécier la démarche et qui ont posé la question de savoir ce qu'il prévoit pour eux, le candidat du parti "Soleil d'avenir" a répondu en ces termes : « Dans le secteur informel, j'ai prévu de débloquer une somme annuelle de deux milliards et dans cette somme, je vais donner un million à tout Burkinabè hommes, femmes et jeunes qui est à la recherche d'emplois et qui a une idée d'activité qui peut employer cinq personnes ».

Avec les deux milliards, poursuit le candidat : « Je peux donner 1 million à 2000 personnes. Chacune de ces personnes employant 5 personnes, cela fait 10 000 emplois par an. Ce qui fait 50 000 emplois après cinq ans ».

Aux étudiants et aux élèves venus également l'écouter, le Pr Abdoulaye Soma a échangé avec ces derniers sur des points de son programme qui prévoit pour eux la bourse de la classe de CP1 jusqu'au doctorat en vue de les soutenir.

Selon le Pr Abdoulaye Soma, le Burkina Faso aujourd'hui a besoin d'un homme nouveau, d'une nouvelle génération de leaders dans la classe politique pour débloquer le pays.

Et pour ce faire, le candidat du "Soleil d'avenir" a invité la jeunesse de la province du Bazèga à voter pour lui le 22 novembre prochain car précise-t-il, "parmi les candidats à l'élection présidentielle, je suis le symbole de ce nouveau leadership politique".

Jusqu'à la nuit tombée, le candidat du "Soleil d'avenir" a continué de dérouler l'essentiel de son programme aux hommes et femmes qui n'avaient toujours pas fermé leurs boutiques en vue de les convaincre de porter leurs choix sur lui pour qu'il soit le nouveau locataire de Kosyam à l'issue de l'élection présidentielle du 22 novembre 2020.