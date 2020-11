Congo-Kinshasa: Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege et le cardinal Ambongo reçus par le président

Des opposants, le prix Nobel de la paix 2018 et les évêques congolais, tous ont été reçus ce lundi par le président de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi continue ses consultations politiques pour trouver une nouvelle majorité.

Après une pause dimanche, les consultations ont repris ce lundi au palais de la Nation. De nouvelles personnalités politiques ont été entendus par le chef de l'État, et notamment des opposants comme Franck Diongo, Eugène Diomi Ndongala ou Jean-Bertrand Ewanga qui ont tous connu à un moment ou à un autre la prison sous Joseph Kabila.

Le président Félix Tshisekedi a également reçu le prix Nobel de la paix Denis Mukwege qui a insisté sur le fait que le chef de l'État devait rompre avec tous ceux qui avaient commis des crimes et les faire juger : « S'il y a, dans la coalition, des personnes qui ont commis des crimes, je pense que la coalition ne doit pas être une espèce d'oasis où se cachent les criminels.

Je pense que les crimes contre l'humanité nous concernent tous. Les crimes contre l'humanité, on ne devrait pas en avoir. Il n'y a pas de prescription par rapport à ces crimes contre l'humanité.

Je ne suis pas juge, mais ce que je dis : si vous êtes dans la coalition et que vous avez commis des crimes, vous devez répondre de vos crimes. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un avantage, nous avons un président qui n'a pas trempé dans ces crimes.

Au moins ça, nous avons une certitude. Mais qu'on ne se fasse pas d'illusions : on peut avoir un temps de grâce, mais un temps viendra où il faudra que les morts congolais obtiennent justice. »

La Conférence épiscopale, la Cenco, a également été consultée. Elle a demandé au chef de l'État de bien analyser l'accord de la coalition et de voir s'il était possible de faire une révolution en interne, de veiller à la fois au respect de l'intérêt du peuple et de la constitution.

Le cardinal Fridolin Ambongo a lui rappelé que le peuple attendait beaucoup de ces consultations : « Le peuple attend beaucoup de ces consultations.

Le peuple ne veut pas que cette consultation soit une énième consultation et que sa situation à lui, comme peuple, continue à se dégrader. La situation actuelle a démontré ses limites.

Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Quand on est devant une situation pareille, il faut que quelque chose change et le peuple attend le changement. Quelle sera la nature de ce changement ? Nous laissons cela à la discrétion du chef de l'État. »

Les consultations se poursuivent ce mardi à Kinshasa.