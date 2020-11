Burkina Faso: Droit à l'alimentation - l'UPC s'engage à en faire une réalité une fois au pouvoir

Lancée le 9 octobre dernier, la campagne « Moi président... » vise à faire prendre l'engagement de faire du droit à l'alimentation une réalité dans la prochaine Constitution burkinabè par les différents candidats à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain une fois élus. Tout comme les candidats des autres partis politiques engagés pour la course à la présidentielle du 22 novembre prochain, celui de l'UPC s'est engagé à faire de ce droit une réalité une fois élu au soir des élections prochaines.

Au nom de l'UPC, Dissa Ouédraogo, Directeur de cabinet de Zéphirin Diabré, s'est dit non seulement honoré mais a pris l'engagement de faire du droit à l'alimentation une réalité, une fois au pouvoir.

« L'Autosuffisance alimentaire est une préoccupation principale pour le candidat Zéphirin Diabré. Et c'est pour cela que cela est inscrit en lettre d'or dans son programme de société », fait remarquer M. Ouédraogo.

Il insiste d'ailleurs que l'agriculture pluviale ne suffit plus pour atteindre cet objectif au regard des changements climatiques. Pour résoudre ce problème, son candidat entend mettre l'accent sur la maitrise de l'eau pour répondre aux besoins de l'agriculture maraichère à travers un projet d'installations de grands châteaux d'eau dans chaque hameau de culture au Burkina. Le Directeur de cabinet du candidat Zéphirin Diabré a profité de l'occasion pour remettre le programme de société du parti à la coalition.

L'essentielle de cette rencontre a donc consisté à faire un plaidoyer auprès du candidat de l'UPC à la présidentielle de novembre prochain, pour un engagement à faire du droit à l'alimentation, une réalité dans la prochaine Constitution burkinabè.

« C'est un fondamental pour le bien-être des Burkinabè. Le droit à l'alimentation ne se négocie pas et pour nous, cela doit être formellement inscrit dans les programmes des candidats », insiste Frédéric Ilboudo, chargé de plaidoyer à l'ONG Hunger free world et membre de la coalition.

En rappel, la campagne « Moi président... » a été lancé le 9 octobre dernier. La coalition est composée des ONGs Hunger free world et les Nouveaux droits humains, du Club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire, du Réseau des parlementaires pour la nutrition et sécurité alimentaire et de l'ONG, du Mouvement burkinabè des droits humains et des peuples (MBDHP).