Cote d'Ivoire: Naissance du prophète Mohammed - Les ambassadeurs du Liban et d'Espagne aux côtés de l'association Al-Ghadir

En marge des prières pour la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, l'association caritative libanaise Al-Ghadir a organisé, le 7 novembre, des activités récréatives, au terrain de la mosquée libanaise du même nom, à Marcory.

Cette cérémonie rehaussée par la présence des ambassadeurs du Liban en Côte d'Ivoire, Sem Hassan Najem et d'Espagne Sem Ricardo Lopez, a été l'occasion pour Al-Ghadir de permettre à ses membres et ceux d'autres associations de se rencontrer en toute convivialité, loin des contraintes religieuses et professionnelles.

Raison pour laquelle le Cheikh Ghaleb Kojok, l'imam de Al-Ghadir à Abidjan a traduit sa gratitude aux deux diplomates ainsi qu'aux membres de l'association Al-Hura, pour leur présence à ce rendez- vous du partage et de la convivialité.

Même son de cloche pour le conseiller municipal de Marcory, le docteur Mohammad Lakis, qui en lançant officiellement l'ouverture des festivités, a salué l'esprit de famille et de partage de Al-Ghadir, qui réunit autour de lui, des frères et amis pour traduire en acte, sa philosophie de partage et d'humanisme.

En plus du déjeuner offert, tous les participants (plus de 150 personnes) se sont retrouvés à une compétition de jeu de pétanque. Qui s'est déroulée en toute convivialité, dans une ambiance carnavalesque.

Les différents lauréats sont repartis avec plusieurs prix composés de différents objets de valeur. L'association Al-Ghadir exprime toute sa reconnaissance à un des leurs, Haj Hussein Awada, pour son implication à la rencontre festive.Qui a permis de joindre l'utile à l'agréable.