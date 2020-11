Afrique: Lutte contre la Covid-19 - Pfizer annonce un vaccin «efficace à 90%»

C'est une bonne nouvelle dans la lutte contre le coronavirus. Les laboratoires Pfizer (Usa) et BioNtech (Allemagne) ont annoncé avoir développé un vaccin « efficace à 90% ». Ce, après dix mois de travaux. « Aujourd'hui est un grand jour pour la science et l'humanité.

Les premiers résultats des essais cliniques de notre phase 3 ont fourni la preuve initiale de l'efficacité de notre vaccin pour prévenir la Covid-19 », a déclaré Dr Albert Bourla, PDG du laboratoire Pfizer dans un communiqué rendu public hier, lundi 9 novembre.

43500 personnes dans six pays ont déjà été testées depuis le 27 juillet dont 38 955 ont reçu une seconde dose du vaccin candidat le 8 novembre et « aucun problème de sécurité sérieux n'a été observé ». « Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d'un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre la Covid19 », a fait savoir Dr Albert Bourla qui annonce que « des données de sécurité et d'efficacité supplémentaires continuent d'être collectées ».

En effet, la catégorie de vaccin de Pfizer et BioNtech se fonde sur une technologie nouvelle, dite de « l'ARN messager ». Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus a salué « des nouvelles encourageantes ». « Nous saluons les nouvelles encourageantes en matière de vaccin provenant de @pfizer & @BioNTech_Group et saluons tous les scientifiques et partenaires dans le monde qui développent de nouveaux outils sûrs et efficaces pour vaincre le Covid-19 », a tweeté le chef de l'agence onusienne.

Poursuivant son propos, il ajoutera : « Le monde connaît une innovation et une collaboration scientifique sans précédent pour mettre fin à la pandémie ». « Les laboratoires ont d'ores-et déjà demandé à l'Agence américaine du médicament (FDA) une autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin. Pfizer espère que cela aura lieu au cours de la troisième semaine de novembre. Le vaccin pourrait ainsi être disponible avant la fin de l'année. Les deux laboratoires ont déclaré qu'elles prévoyaient de fournir jusqu'à 50 millions de doses de vaccins dans le monde en 2020 et jusqu'à 1,3 milliard de doses en 2021 ».

Toutefois, une distribution commerciale à grande échelle n'a encore été autorisée pour aucun vaccin dans la lutte contre la Covid-19. L'Oms a annoncé que « dix essais cliniques de vaccins sont actuellement en phase 3 dans le monde, dont ceux de la biotech américaine Moderna, de plusieurs laboratoires étatiques chinois et du britannique AstraZeneca, en collaboration avec l'université d'Oxford. Pfizer et BioNTech sont les premiers à rendre publics des résultats intermédiaires de ces essais».