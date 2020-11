Maroc: Début du stage de préparation du Onze national au Centre de football Mohammed VI

Le Onze national a entamé, lundi au Centre national de football Mohammed VI à Maâmoura, son stage de préparation en perspective de la double confrontation contre la sélection centrafricaine pour le compte des éliminatoires de la 32ème CAN dont les phases finales auront lieu au Cameroun.

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, qui a convoqué 25 joueurs à l'occasion de la reprise des échéances officielles après pratiquement un an d'arrêt à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, disposera donc de quatre jours pour peaufiner les réglages avant l'opposition de vendredi à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca face à l'équipe de Centrafrique, match comptant pour la troisième manche du groupe E des éliminatoires de la CAN. Pour préparer cette sortie officielle, l'équipe nationale a eu droit à deux matches amicaux disputés au cours des dates FIFA du mois dernier. Le premier s'était soldé sur une victoire par 3 à 1 contre le Sénégal et le second s'était achevé sur une issue de parité, un partout, face à la RD.Congo.

Deux tests qui ont permis à Vahid Halilhodzic etson staff de voir à l'œuvre le groupe comptant quelques néophytes qui ont donné pleinement satisfaction à l'instar d'Aymane Barkouk et Samy Mmaye qui font partie de la liste des 25. A propos du sociétaire de l'Eîntracht Frankfort, Halilhodzic n'a pas tari d'éloges à son égard, affirmant, lors de la conférence de presse de présentation des joueurs, que Barkouk est bien parti pour compter plusieurs capes avec l'EN au vu de ses performances qui pourraient se développer davantage au fil du temps, lui qui n'a que 22 printemps et qui s'est dit comblé de porter le maillot des Lions de l'Atlas après avoir défendu les couleurs de la National Mannschaft des U20.

Pour Vahid Halilhodzic, qui s'était montré satisfait de la prestation livrée par ses poulains contre le Sénégal mais beaucoup moins de la copie rendue face à la RDC, la double confrontation contre la Centrafrique « n'est pas gagnée d'avance », et il va falloir mettre les bouchées doubles en vue de remporter cette partie et aborder la quatrième le 17 courant à Douala, face à cette même équipe de Centrafrique dans de bonnes dispositions. C'est-à-dire aligner deux succès de rang devant permettre à l'EN de conserver les commandes de la poule E et de baliser pratiquement son chemin pour la Coupe d'Afrique des nations qui se déroulera en janvier 2022.

Dans la course pour la CAN camerounaise, le Onze national évolue aux côtés des sélections de Mauritanie, de Centrafrique et du Burundi. L'EN avait mal entamé sa campagne de qualification,se faisant accrocher à domicile, et contre toute attente, par l'équipe de Mauritanie (0-0), avant de se ressaisir en s'imposant en déplacement sur le Burundi par 3 à 0. Pour la suite du parcours, et après les troisième et quatrième actes des éliminatoires, la sélection marocaine défiera en déplacement la Mauritanie (5ème journée-22 mars 2021) et le Burundi à domicile (6ème journée-30 mars 2021).

Comme précité, l'équipe du Maroc mène après deux manches le bal avec 4 points, ex-aequo avec son homologue mauritanienne mais avec une meilleure différence de buts pour les Nationaux (+3 contre +2), devant les sélections de Centrafrique (3 unités) et du Burundi (0 point), sachant que les deux premiers du groupe se qualifieront pour la CAN camerounaise.