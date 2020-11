Soudan: Le Conseil de Souveraineté s'informe sur la performance du parquet public

Khartoum — Le Conseil de Souveraineté de Transition s'est informé de la performance du parquet public et du procureur général au cours de la période d'octobre 2019 à octobre 2020 à travers d'une présentation par le procureur général au Conseil.

Le Conseil de souveraineté de transition s'est assuré sur les actions du parquet public et des comités formés par le procureur général, et a exprimé sa satisfaction sur la performance du parquet public et du procureur général au cours de la période précédente, affirmant que cela a été mentionné dans les médias sociaux ne reflète pas la réalité de la situation et le travail qui a été approuvé.

Le Conseil de la souveraineté de transition a approuvé le rapport soumis par le procureur général comme le premier de son genre à être présenté sur la performance des organes judiciaires durant la période de transition.

Le Conseil a également discuté des obstacles rencontrant le parquet public et a donné des directives pour résoudre ces obstacles, notamment en ce qui concerne la nomination des cadres qualifiés, l'adoption du système informatique et la construction des capacités.

Le Conseil a également débattu la restructuration et la reconstruction du bureau du parquet public pour assumer ses devoirs constitutionnels et juridiques qui sont stipulés dans le document constitutionnel et les lois en vigueur.

Le Conseil de la Souveraineté de Transition a approuvé toutes les propositions et les solutions présentées par le procureur général et a affirmé son appui illimité au procureur général.