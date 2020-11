Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit le chef du Service de Renseignement britannique

Le Président Abdel-Fattah Al-Sissi a reçu le Chef du Service de Renseignement britannique (MI6), M. Richard Moore, en présence du chef des Services de Renseignements, le général Abbas Kamel ainsi que de l'ambassadeur britannique au Caire, a-t-on appris de la page officielle du porte-parole de la présidence sur Facebook.

Au début de la rencontre, le Chef de l'Etat a salué le responsable britannique, lui demandant de transmettre ses salutations au Premier ministre britannique Boris Johnson. Al-Sissi a également mis l'accent sur le fait que l'Egypte à accorder un intérêt particulier à renforcer la coopération entre les deux pays sur les plans militaire.

Pour sa part, le Chef du Service de Renseignement britannique a exprimé l'intérêt qu'accorde son pays à renforcer la coopération déjà existante entre l'Egypte et la Grande-Bretagne notamment face aux défis actuels dans la région du Moyen-Orient, de l'Est de la Méditerranée et dans le continent africain. Et le responsable britannique de valoriser les efforts déployés par le Président Al-Sissi pour ancrer la stabilité et la sécurité régionale. C'est ce qui a renforcé le rôle axial de l'Egypte comme axe d'équilibre dans la région notamment vu sa réussite à lutter contre le terrorisme et l'immigration clandestine.

La réunion s'est ainsi focalisée principalement sur la coopération entre les deux pays dans les domaines militaire et de l'intelligence notamment pour faire face à des questions d'intérêts communs, a renchéri le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi.

Al-Sissi a assuré qu'en raison de la gravité du danger du terrorisme, il est indispensable de consolider les efforts en vue d'isoler les idéologies fanatiques et extrémistes, outre de rehausser les valeurs de la citoyenneté, de la modération et du dialogue en parallèle avec le développement.

Le Chef de l'Etat a échangé avec le responsable britannique les points de vus autour des dossiers d'intérêts communs, notamment la crise libyenne. Moore a rendu hommage aux efforts égyptiens visant à restituer la stabilité et la sécurité dans le pays.