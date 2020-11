Ile Maurice: MV Wakashio - Réclamant l'abandon d'accusation, le capitaine devra patienter

Il devra faire preuve de patience. Sunil Kumar Nandeshwar, le capitaine du MV Wakashio, a comparu en cour de district de Port-Louis ce mardi 10 novembre dans le cadre de la demande de radiation d'accusation qui pèse contre lui.

La poursuite a objecté à la motion. Il devra donc se présenter à nouveau devant le magistrat le 16 décembre prochain pour les débats et le magistrat prononcera sa décision ultérieurement. L'accusé est représenté par Me Ilshad Munsoor.

Le ressortissant indien, qui est détenu au Moka Detention Centre, estime que la police ne dispose d'aucun élément de preuve contre lui pour soutenir l'acte d'accusation. Pour rappel, il est accusé d'«unlawful interference with the operation of a property of a ship likely to endanger its safe navigation» en vertu des articles 5(1) (b) (2) et (9) de la Piracy and Maritime Violence Act. Il lui est reproché, en tant que capitaine d'un navire en opération, d'avoir été susceptible de mettre en danger sa navigation sûre en interférant avec le compas gyroscopique pour changer la trajectoire.