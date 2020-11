Sénégal: Sédhiou - L 'hôpital régional de niveau 2 réceptionné dans trois mois

Le nouvel hôpital régional de niveau 2 de Sédhiou en construction sera réceptionné d'ici à trois mois. L'assurance a été donnée hier, lundi 9 novembre, par le ministre de la Santé et de l'action sociale.

Abdoulaye Diouf Sarr a présidé dans la capitale du Pakao un comité régional préparatoire d'ouverture de cet hôpital en présence des chefs de service et directeurs techniques impliqués dans la construction de l'ouvrage.

Au cours de ce comité régional préparatoire de l'ouverture de l'hôpital régional de niveau 2 de Sédhiou, le ministre de la Santé et de l'action sociale a rassuré que « le projet de construction et d'équipement de l'hôpital de Sédhiou sera livré clé en main.

Bâti sur une superficie de 12 000 m2, le nouvel hôpital sera un établissement public de santé de niveau 2.

Il disposera de services spécialisés et d'un plateau technique aptes à garantir aux populations de la région et au-delà, l'accès à des soins de qualité », a notamment indiqué Abdoulaye Diouf Sarr.

Il a en outre fait observer que « l'entreprise chargée de la réalisation du projet est très avancée dans son action.

A la fin de cette année (2020), les travaux du nouvel hôpital régional de Sédhiou seront réceptionnés. Votre belle région va donc étrenner un établissement flambant neuf, grâce à la vision de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Macky SALL ».

Rappelant les ambitions du Chef de l'Etat en matière d'amélioration des services de santé, Abdoulaye Diouf Sarr relèvera que « dans son ambition de faire du Sénégal une référence dans le domaine de la santé, un hub médical dans la sous-région et en Afrique, le chef de l'Etat a décidé d'engager, simultanément la construction et l'équipement de quatre hôpitaux, à Kaffrine, à Kédougou, à Touba et ici à Sédhiou. Ces quatre établissements offriront 750 lits supplémentaires à notre capacité hospitalière ».

Le ministre de la Santé a enfin remercié son homonyme et collègue ministre de la Culture et de la communication Abdoulaye Diop, maire de la ville de Sédhiou pour la confiance renouvelée à son endroit par le chef de l'Etat Macky Sall et pour son engagement manifeste, dit-il, à donner corps à sa vision dans le sillage du plan Sénégal émergent (PSE).

A signaler que cet hôpital se situe à la sortie ouest de Sédhiou, près de la route qui mène à Marsassoum. Les travaux de raccordements électriques et d'adduction d'eau sont bien en cours, rassure-ton.