Maroc: Economie sociale et solidaire - Une 8ème édition virtuelle du Village solidaire de Madagh

Berkane — La Fondation Al Moultaqa a organisé, du 6 au 9 novembre à Madagh (province de Berkane), la 8ème édition du Village solidaire, tenue sous format numérique en raison des circonstances liées à la pandémie de la Covid-19.

Cet évènement, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, est organisé en partenariat avec le Conseil de la région de l'Oriental et l'Association franco-marocaine des cadres (AFMC) et se veut un carrefour de rencontres et d'expertises pour le développement de l'Economie sociale et solidaire (ESS) dans la région de l'Oriental.

Cette édition s'est tenue sous le thème «L'économie sociale et solidaire : Un levier économique pour pallier les répercussions de la crise et stimuler la relance économique», avec la participation de nombreux acteurs de l'ESS, chercheurs et experts.

Intervenant à l'ouverture de cette édition, le président de la Fondation Al Moultaqa, Mounir Kadiri Boudchich a souligné que la pandémie du Coronavirus a montré toute l'importance de l'esprit de solidarité et du sens social en tant que moyen pour gérer cette crise et limiter ses répercussions économiques et social.

Les pratiques solidaires sont encrées dans la culture nationale et religieuse et l'islam appelle au don et à la solidarité, a-t-il relevé, notant que l'approche pédagogique des Tariqas soufies, dont la Tariqa Qadiriya Boudchichiya, s'appuie, entre autres, sur les valeurs de solidarité, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

De son côté, le président de l'Université Mohammed Premier (UMP) d'Oujda, Yassine Zarhloule, a affirmé que l'UMP mise sur le développement économique et social de la région de l'Oriental, et s'emploie, à travers ses plans et projets, à la création de richesse à travers la recherche scientifique et l'innovation, tout en renforçant les liens entre l'université et son environnement par le biais de partenariats.

L'UMP s'attèle aussi à l'adaptation de ses formations avec la réalité et les exigences de son environnement régional, dans le cadre de la consécration de la régionalisation, a-t-il dit.

Les autres intervenants ont abordé plusieurs aspects et thèmes liés à l'ESS, soulignant son rôle dans l'intégration économique et sociale des catégories les plus vulnérables et appelant notamment à soutenir les petites coopératives, à encourager les jeunes diplômés à l'auto-entrepreneuriat et à renforcer le cadre législatif et les moyens de soutien de l'ESS.

Cette édition virtuelle du Village solidaire a été marquée par l'organisation de plusieurs webinaires et tables-rondes, dont la 3ème édition du Forum de la techno-éthique, organisé sous le thème «La crise sanitaire entre défis techniques et enjeux éthiques», la 6ème édition des Assises musulmanes de l'écologie à Madagh, placée sous le thème «Ecologie et résilience : quel monde pour demain ?» et une formation sur la commercialisation et le marketing des produits pour les coopératives.