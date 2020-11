Madagascar: Clémence Raharinirina - Un enregistrement audio pris en catimini durant une réunion l'inculpe

Seconde audition hier et défèrement au Parquet ce-jour pour l'ancienne journaliste devenue conseillère municipale et non moins présidente de l'association des chauffeurs de taxi de la Capitale. Elle a passé toute sa matinée hier devant les enquêteurs du service de lutte contre la cybercriminalité de la police à Anosy. La police a attendu le premier jour ouvrable de la semaine pour continuer son enquête puisque la concernée a déjà été entendue samedi dernier par le même service. Clémence Raharinirina est poursuivie par le premier magistrat de la Ville des Mille pour diffamation et propagation de fausses nouvelles.

Secret d'enquête étant, aucune information ne filtre pour l'instant du côté de la police. L'intéressée, quant à elle, affirme qu'un enregistrement audio pris en cachette durant une réunion de l'association des conducteurs de taxi est utilisé pour la charger. Outre cela, son intervention dans une émission télévisée a été qualifiée de diffamatoire par la partie civile. Elle aura à se défendre devant le Parquet, ce-matin à 9 heures et demie, face à ces allégations. Dans une interview, cette membre du conseil municipal d'Antananarivo trouve ses inculpations infondées. « Je déposerai plainte à mon tour », a-t-elle expliqué.

Un acte qui témoigne d'un bras de fer entre cette dernière et le maire de la ville. L'association des taximen qu'elle préside entend la soutenir dans ce combat. Certaines sources se posent des questions quant à la raison d'une enquête faite par le service cybercriminalité. En effet, l'accusée n'a pas fait usage des réseaux sociaux dans cette affaire. On en apprendra beaucoup plus sur cette affaire aujourd'hui.