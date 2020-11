Sénégal: Faibles infections à la Covid-19 durant le Magal - Un rapport d'experts liste les paramètres du «miracle »

Malgré la Covid-19, le grand Magal de Touba a eu lieu. Alors que beaucoup de gens s'attendaient à une multiplication des cas de Covid-19, la «catastrophe » n'a pas eu lieu. Dans un rapport, des experts expliquent les différents paramètres ayant aidé à la non propagation du virus après l'évènement.

Le grand Magal de Touba, édition 2020, a eu lieu malgré le contexte de la Covid-19. L'évènement de cette année a été célébré au moment où le Sénégal avait enregistré près de 15.000 cas positifs de coronavirus. Ainsi, beaucoup craignaient une propagation du virus dès les premiers jours après le Magal.

Une «étude de l'impact du Magal de Touba 2020 dans l'évolution de la Covid-19 au Sénégal », vient de montrer que les craintes avant le Magal ne se sont pas matérialisées, si l'on se fie aux données recueillies sur la propagation du Sars-Cov-2.

Ce rapport intitulé «Le « miracle » sanitaire du Magal est réalisé par le Dr Cheikh Sokhna, Directeur de recherche à l'Ird, Abdou Aziz Mbacké Majalis, chercheur sur le mouridisme et Seydina Omar Ba, sociologue.

En effet, l'absence de propagation du virus, après le Magal qui a mobilisé des millions de fidèles, est considérée, par beaucoup de disciples mourides, comme un «miracle ». « La catastrophe sanitaire tant redoutée » n'a pas eu lieu », ont conclu le docteur Cheikh Sokhna et son équipe.

Pour réaliser cette étude, l'équipe du docteur Sokhna a recueilli des données durant les cinq jours du Magal, c'est-à-dire deux jours avant l’événement, le jour du Magal et deux jours après. L'enquête a été menée auprès de patients présentant des symptômes respiratoires au centre de santé de Mbacké, près de Touba.

Pendant toute la durée de l'évènement, l'équipe du docteur Cheikh Sokhna a mis en place un dispositif de surveillance syndromique. L'étude a porté sur l'analyse des prélèvements respiratoires réalisés sur 109 patients consultés dont 39 hommes et 70 femmes.

L'âge moyen des patients est de 13 ans, indique l'étude. Sur les 109 patients, 67 avaient moins de 15 ans et 2 avaient plus de 60 ans.

Tous les 109 prélèvements testés sont revenus négatifs. «Ces résultats suggèrent que la circulation du Sars-Cov-2 n'était pas très répandue chez les patients souffrant de symptômes respiratoires présents au Magal 2020.

Et que la baisse des cas de Covid-19, relevée un peu partout à travers le pays avant le Magal, s'est traduite par un nombre relativement limité de sujets infectieux présents à Touba et à même de contaminer d'autres pèlerins », renseigne l'étude.

L'exemple du Khalife

Cette absence d'impact du Magal de Touba sur la propagation de la Covid-19 peut être liée à plusieurs éléments. D'abord, il y a «l'engagement communautaire fort de la hiérarchie mouride dans la lutte contre la Covid-19 durant le Magal ».

D'après le rapport élaboré par le Dr Cheikh Sokhna et son équipe, il y avait «un engagement exceptionnel » du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le leadership de toute la confrérie mouride et de ses experts.

Des mesures stratégiques et préventives ont été prises pour lutter efficacement contre le coronavirus. Tout cela, indique le document, fait partie des éléments ayant contribué à la non propagation du virus.

Beaucoup d'experts et de spécialistes de Touba étaient impliqués dans l'organisation du Magal 2020. Ils ont tous mis leurs compétences au service du défi sanitaire pour un Magal sans aucun cas de Covid-19.

Ensuite, le rapport intitulé « Magal de Touba 2020 dans un contexte de Covid-19 : Problématiques et recommandations » réalisé par un groupe de chercheurs mourides bénévoles, un mois avant la cérémonie du Magal, a aussi fortement contribué à la lutte contre la propagation du virus.

Le rapport d'une vingtaine de pages, avec de très fortes recommandations, a été remis au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

«Il fut heureux de constater que des mesures importantes, parmi ces recommandations, ont pu être matérialisées : création d'une Unité d'alerte et de Prévention épidémiologique, mise à disposition de centaines de milliers de masques pour les pèlerins, une meilleure organisation des processions et visites religieuses dans les sites sacrés, et d'autres importantes orientations retenues par le Comité d'organisation », informe le document.

Jeunesse de la population et des pèlerins

Le rôle de l'État du Sénégal dans la gestion de la question sanitaire, avant et durant l’événement, fait partie des éléments qui ont freiné la propagation du nouveau coronavirus, après le Magal.

La contribution de l'État, ajoute l'étude, a beaucoup aidé les autorités religieuses de Touba dans la gestion de la pandémie.

La jeunesse de la population et des pèlerins du Magal, la faible mortalité et le grand nombre de cas asymptomatiques ainsi que le changement de comportements ou un dépistage limité sont autant de données démographiques et épidémiologiques locales qui ont joué un rôle non négligeable dans la stabilité de la propagation de la Covid-19, après le Magal 2020.