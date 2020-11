Sénégal: Lutte/Bureau CNG - Bira Sène reçoit sa feuille de route

Nouvellement porté à la tête du Comité national de gestion de la lutte (CNG), Ibrahima Sène «Bira », a été installé officiellement hier, lundi 9 novembre, dans ses fonctions par le ministre des Sports. C'était à l'issue de la cérémonie qui s'est tenue dans l'enceinte de l'arène nationale.

Une occasion pour Matar Ba de rappeler les grands axes de sa nouvelle mission d'impulser les mutations. Tout en s'inscrivant dans cette nouvelle dynamique, le successeur du docteur Alioune Sarr s'est engagé avec son équipe à atteindre les objectifs fixés et à relever le défi.

Une occasion que Matar Ba a saisie pour magnifier devant le nouveau bureau, le travail accompli par le docteur Alioune Sarr et le bureau sortant durant ses 26 années de bons et loyaux services mais aussi de souligner la nécessité de conserver les acquis.

«Vous succédez à une équipe qui a réalisé un excellent travail. Et dans ce cadre, les bonnes pratiques et les nombreux acquis capitalisés doivent être sauvegardés et fructifiés », a déclaré le ministre des Sports.

Installant la nouvelle équipe de Bira Séne. Matar Ba n'a pas manqué de féliciter le nouveau président du CNG et la nouvelle équipe dirigeante du Comité tout en rappelant quelques points essentiels dans l'exécution de leur feuille de route.

Il s'agira, selon lui, de s'inscrire dans une dynamique de continuité tout en développant les capacités de l'instance dirigeante de la lutte à impulser les mutations devenues nécessaires.

En d'autres termes, notamment la mise en place d'une fédération de lutte, l'amélioration du statut de lutteur, du manager et du promoteur, la formalisation des écuries en associations, la décentralisation des programmes de lutte et leur adaptation au contexte et aux réalités locaux.

Mais également l'organisation de façon périodique d'un festival national de lutte en étroite concertation avec les ministères chargés de la culture et du tourisme.

Il y a aussi l'objectif de faire entrer la lutte aux Jeux olympiques, la reconversion professionnelle des pratiquants par la mobilisation des potentialités économiques et sociales, le développement en relation avec les collectivités territoriales de la dimension culturelle de la lutte et son inscription dans le projet de territorialisation des politiques publiques.

Tout comme la prise de mesures nécessaires pour une participation, sous une forme ou sous une autre, de la lutte sénégalaise à l'animation des jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026.

A ces points, il faut ajouter l'appui à l'organisation des programmes de façon régulière en relation avec les promoteurs et les annonceurs, l'inscription définitive de la lutte, produit sportif culturel et touristique, dans le projet de faire du Sénégal une société émergente à l'horizon 2035.

Matar Ba a également insisté de façon particulière sur deux points qui revêtent à ses yeux d'un intérêt de premier plan.

Il s'agit d'abord de la nécessité absolue de travailler à l'apaisement du secteur, toutes sensibilités confondues et ensuite de promouvoir, à grande échelle, une politique de vulgarisation des textes au niveau des écuries et de toutes les associations impliquées dans le fonctionnement et l'organisation de la lutte.

« BIRA », PRET A RELEVER LE DEFI

Pour sa part le nouveau président du Cng de lutte, Ibrahima Séne, a tenu à féliciter son prédécesseur. Il a aussi affirmé son engagement, sa détermination à atteindre les objectifs fixés et à relever le défi.

S'il affirme s'être approprié de la lettre de mission que le ministre des Sports, il entend lui et son équipe, dégager un programme qui sera décliné en action graduée tout en restant dans l'échéancier que ce dernier a fixé.

«En choisissant un président dans les régions, vous puisez dans la réserve nationale, de l'intérieur du pays. Vous faites preuve de responsabilité, de discernement et démontrez que la compétence est au-dessus de tout.

Ainsi vous faites espérer les jeunes » soutient le nouveau patron de la lutte sénégalaise en guise de réponse au ministre des Sports.

Le nouveau président du Cng de lutte n'a pas hésité à tendre la main à toutes les composantes de la lutte et des lutteurs en particulier.

Dans cet élan, il a invité les acteurs directs et indirects, les partenaires pour qu'ils travaillent ensemble pour un meilleur devenir du sport de chez nous.