Afrique: Relance des économies post-Covid-19 - Les banques de développement appelées en renfort aux côtés des États

En prélude du Sommet « Finance en commun », prévu ce 12 novembre, à Paris, le président du Club des banques de développement, Rémy Rioux, par ailleurs directeur général de l'Agence française de développement (Afd), a invité ces institutions financières à apporter un renfort immédiat face à la crise tout en préparant une relance durable alignée sur l'Agenda 2030.

Au total, 450 banques publiques de développement du monde se réuniront, pour la première fois, au Sommet « Finance en commun » prévu le 12 novembre dans la capitale française.

À 48 heures de l'ouverture des travaux, le directeur général de l'Agence française de développement (Afd), Rémy Rioux, a, dans un message, appelé les banques de développement à jouer leur partition dans la relance des économies post-Covid.

« La crise provoquée par la pandémie de coronavirus marque un moment de bascule. Il nous faut redoubler de forces pour poser les balises d'un avenir plus juste et plus résilient, où l'urgence du court terme se réconcilie avec les enjeux de long terme », a-t-il déclaré.

M. Rioux a invité les banques publiques de développement à se rassembler afin de montrer leur capacité à apporter un renfort immédiat face à la crise tout en préparant une relance durable alignée sur l'Agenda 2030.

Selon le Dg de l'Afd, les banques publiques de développement ont un rôle déterminant à jouer pour résoudre l'équation du financement du développement durable, car ces institutions, a-t-il relevé, forment un vaste secteur financier qui peut être mobilisé pour agir et changer de cap en opérant à l'interface de la sphère publique et de l'initiative privée.

Elles œuvrent déjà en ce sens, fortes de leur poids financier équivalant à 10 % des investissements réalisés, chaque année, par l'ensemble des acteurs publics et privés du monde, soit 2,5 trillions de dollars.

Aux yeux du président du Club des banques de développement, dans un monde en proie à un déficit de coordination, le multilatéralisme doit être renforcé et renouvelé. Cet impératif de coopération, a-t-il dit, est au cœur des actions menées par les banques publiques de développement en quête d'impacts sur la planète et les citoyens.

Il a d'ailleurs souligné que partout dans le monde, au plus près du terrain, elles sont à la recherche de solutions durables et fonctionnent en plateformes au service de leurs Gouvernements et avec les collectivités locales, les acteurs du secteur privé, les philanthropes et les organisations de la société civile.

« Les banques publiques de développement peuvent accompagner la transformation urgente de nos économies en contribuant à réorienter le secteur financier », a estimé Rémy Rioux.