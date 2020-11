Congo-Kinshasa: Perturbations de fourniture en eau et énergie électrique - Sylvestre Ilunga au contrôle de la situation

Le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a eu ce lundi 09 novembre une réunion spéciale sur la problématique de la desserte en eau et en électricité avec le Ministre d'Etat en charge des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Eustache Muhanzi Mubembe, et le DG de la Snel et celui de la REGIDESO. En effet, depuis quelques semaines, la fourniture en eau et celle de l'énergie électrique, a connu quelques perturbations inquiétantes.

A l'issue de la séance de travail, le Ministre d'Etat des Ressources Hydrauliques a déclaré que toutes les difficultés des dernières semaines ont été passées en revue. Le Premier Ministre Ilunga a donné des instructions pour améliorer la desserte en eau et en énergie électrique au pays. Ce dernier a annoncé aussi la tenue d'une deuxième réunion dans les 48 heures pour trouver des solutions durables à ce dossier.

Le Directeur Général de la Snel, Jean-Bosco Kayombo, a par ailleurs expliqué que le problème de délestage enregistré surtout à Kinshasa, était dû au déséquilibre entre la production de l'énergie électrique et la demande. Le courant produit par la centrale d'Inga a connu une diminution à cause de certaines machines tombées en panne, a-t-il confié. Actuellement, la situation est sous contrôle, lesdites machines sont déjà réparées, et il ne reste plus qu'à stabiliser la situation à l'approche des fêtes de fin d'année. Sur les six machines d'Inga 1, deux sont vieilles de 50 ans, et ont besoin d'entretien régulier pour fonctionner, à souligné le DG de la SNEL.

S'agissant de la fourniture d'eau potable, le DG de la Regideso a révélé que le Premier Ministre s'est impliqué pour mettre à la disposition de la REGIDESO des Motopompes, acquis dans le cadre du programme 100 jours, afin d'améliorer la distribution de l'eau au pays. Le Gouvernement a également consenti des efforts dans l'approvisionnement en intrants pour le traitement de l'eau, et l'amélioration de l'outil de production. Et à ce jour, des usines de traitement d'eau potable sont en construction.

Le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, qui tient à l'amélioration de la fourniture en eau et en l'électricité en RDC, compte bien suivre de prêt l'évolution de ce dossier aux intérêts multiples.