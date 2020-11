Sénégal: Installation du bureau du CNG - La nouvelle équipe invitée à s'inspirer des bonnes pratiques du bureau sortant

La nouvelle instance dirigeante de la lutte a été installée hier par le ministre des Sports, à l'arène nationale. Matar Bâ a appelé le président Ibrahima Sène et son équipe à s'inspirer des bonnes pratiques et acquis du bureau sortant pour une bonne exécution de leur mission.

Le ministre des Sports a procédé, hier, à l'installation du nouveau bureau du Comité national de gestion (Cng) de la lutte, en présence des acteurs de l'arène. Matar Bâ a rappelé que la mise en place de ce comité constituait l'aboutissement d'un long processus qui a tenu, pendant longtemps en haleine, le monde du sport.

Il est revenu sur la démarche inclusive de son département en prélude à la mise sur pied de la nouvelle équipe à la tête du Cng, après l'expiration du dernier mandat de l'ancienne structure dirigée par Dr Alioune Sarr.

« Eu égard à l'intérêt que les Sénégalais accordent à la discipline, j'ai tenu, par une approche de concertation et de consultation, à échanger avec tous les segments et tous les milieux de la lutte sénégalaise », a-t-il expliqué.

Selon lui, les importantes propositions formulées à cette occasion ont été déterminantes dans le choix du remplaçant de Dr Alioune Sarr et de ses collaborateurs ainsi que dans l'établissement de la feuille de route et de la lettre de mission de l'œuvre à accomplir.

Le ministre a félicité Bira Sène, le président du Cng de lutte, et tous « les membres qui vont l'accompagner dans l'exécution de cette grande et importante mission ».

Il a appelé le nouveau bureau à rester soudé, uni et solidaire ; ajoutant qu'ils ont l'obligation morale de faire bloc autour du président Sène pour la réussite de leur sacerdoce.

Renforcer les acquis

Matar Bâ a exhorté l'instance dirigeante à renforcer les acquis et à tout faire pour franchir de nouveaux paliers dans le développement de la lutte.

« Vous devez vous inscrire dans une dynamique de continuité tout en développant les capacités de votre organisme à produire les mutations devenues nécessaires », a-t-il déclaré.

Le ministre pense qu'un défi important attend le successeur de Alioune Sarr et ses collaborateurs vu que « l'ancienne équipe a réalisé de grandes œuvres et a contribué, de façon significative, à faire progresser l'organisation et le fonctionnement de la lutte ».

Il n'a pas manqué de rappeler aux membres du nouveau bureau du Cng, les différents points qui constituent leur feuille de route.

Il s'agit, entre autres, de la mise en place d'une Fédération nationale de lutte, de l'amélioration du statut du lutteur, du manager et du promoteur, de la formalisation des écuries en associations, de la décentralisation des programmes de lutte et leur adaptation aux contextes et aux réalités locales, de l'organisation, de façon périodique, d'un festival national de lutte, de l'entrée de la lutte aux Jeux olympiques, de la reconversion professionnelle des pratiquants par la mobilisation des potentialités économiques et sociales.

Le développement de la dimension culturelle de la lutte et son inscription dans le projet de territorialisation des politiques publiques, la prise de mesures nécessaires pour une participation de la lutte sénégalaise à l'animation des prochains Jeux olympiques de la jeunesse de « Dakar 2026 » et l'inscription définitive de la lutte, produit sportif, culturel et touristique dans le projet de faire du Sénégal une société émergente à l'horizon 2035.

Hommage à Alioune Sarr

Le chef du département des Sports a insisté sur la réunification de la famille de la lutte ainsi que sur la promotion des textes auprès des écoles de lutte.

« Je vous exhorte à travailler à l'apaisement du secteur, toutes sensibilités confondues, et à promouvoir une politique de vulgarisation à grande échelle des textes », a souligné le ministre.

Le nouveau président du Cng de lutte a remercié le ministre des Sports pour la confiance en le nommant à ce poste qui couronne 40 années de militantisme sportif.

Bira Sène a tendu la main à tout le monde de la lutte afin d'œuvrer ensemble pour un meilleur devenir du sport de chez nous. Il a réaffirmé tout l'espoir qu'il fonde sur son équipe dans la réalisation de leur mandat.

« C'est une équipe composée d'hommes de valeurs et nous ne ménagerons aucun effort pour réussir la mission qui nous est confiée », a-t-il poursuivi. Bira Sène a, sous un autre rapport, rendu un hommage mérité à l'ancien président du Cng de lutte qu'il a qualifié d'homme ouvert.

« Alioune Sarr a fait 26 ans et travaillé avec 17 ministres des Sports et aucun n'a songé une seule fois se séparer de lui. Tout un chacun voudrait avoir un fils comme Alioune Sarr », a-t-il souligné.

Le ministre des Sports s'est engagé de manière solennelle à accompagner la nouvelle équipe à la tête du Cng afin qu'elle puisse répondre aux attentes du monde de la lutte.

Non sans indiquer qu'il va surveiller Bira Sène et ses collaborateurs « comme du lait sur le feu » afin de voir « si vos actes sont conformes au cahier de charges ».