Congo-Kinshasa: 2ème édition du Prix Lokumu - Le verdict tombe ce 13 novembre au Musée national

Qui a fait quoi dans le domaine des arts et de la culture en 2019 ? La réponse sera dévoilée le 13 novembre 2020, au cours de la deuxième édition de la Soirée des Arts avec le Prix Lokumu, au Musée National de la RDC. Donc, retenez encore vos souffles !

Ce trophée d'honneur incarne la valeur des génies créatifs des congolais évoluant au pays et dans la diaspora qui se sont distingués par leur travail dans les différentes disciplines artistiques et aussi par leur contribution énorme pour l'émergence des arts et de la culture dans toute sa diversité.

Cette information a été rendue public dans un communiqué de presse déposé à la rédaction du journal La Prospérité, à quelques heures de la conférence de presse prévue pour ce mercredi 11 novembre à Kinshasa, qui va indiquer les modalités de la soirée de remise du Prix de Lokumu au Musée national de la RDC.

Initialement prévue le 2 mai dernier, cet événement de prestige initié par le média www.arts.cd se tiendra dans un cadre de haute portée historique pour la République Démocratique du Congo.

Implémentée pour honorer les Ambassadeurs de la Culture congolaise d'ici et de la diaspora, la Soirée des Arts, à travers le média www.arts.cd décerne le Prix LOKUMU ARTS.CD (Honneur, Valeur-Fierté) aux artistes, opérateurs ou aux personnalités, qui auront le plus marqué la nation, à travers leurs œuvres, leurs projets ou actions, impactant positivement l'image de la RDC, tant du pays qu'en dehors.

Au total, 23 prix seront remis aux lauréats repartis en catégories : Evènement de l'année, Personnalité culturelle, arts plastiques, arts visuels, Prix de la Mode, Artiste gospel, Prix de la littérature, Prix de la danse, Prix cinéma, Artiste congolais de la diaspora, Prix du théâtre populaire, prix de l'innovation, Manager de l'année, Humoriste de l'année, Prix de l'immortel, Journaliste culturel de l'année, Média culturel de l'année, Prix du DJ de l'année, Mécène de l'année, Label de production, Prix de la musique urbaine, Poésie chantée (slam), Musicien de l'année, Meilleure collaboration avec la RDC (featuring).

Dans son volet humanitaire, précisent les organisateurs, cette deuxième édition entend combattre la stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH/Sida via l'art et la culture, essentiellement dans le milieu des jeunes de Kimbanseke.

«10 % sur la participation de chaque sponsor seront reversés aux personnes vivant avec le VIH/Sida à l'Hôpital des sœurs de Kimbanseke. Ainsi, la Soirée des Arts ouvre une fenêtre à la problématique du VIH/Sida chez les jeunes de 12 à 20 ans, matérialisant ainsi la responsabilité sociale du média Arts.cd, auprès des générations actuelles et futures», souligne Onassis Mutombo, chef du projet.

Des membres du jury :

Approche artistique originale, objective, novatrice et authentique ; engagement citoyen et acteur pour le changement, projet social à impact visible,... sont là quelques critères que les membres du jury vont se baser pour décider sur les lauréats de chaque catégorie.

Il faut souligner que le site www.arts.cd, média légitime, suivant de près le secteur de la culture et des arts a déjà soumis aux membres du jury, la liste de nominés. Ces derniers sélectionnent les noms des lauréats en tenant compte des critères évoqués ci-haut.

Notons que ce jury sera présidé par Madame Yolande Elebe-Ma-Ndembo, femme des lettres (écrivain) et actuelle conseillère en matière la Culture du Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila. Pour donner aussi l'opportunité au public de participer, le choix du jury représentera 55% et les votes sur les réseaux sociaux 45% à travers les pages Facebook et Instagram de Arts.cd.

Rappelons que la première édition du Prix Lokumu a été une réussite totale à Kinshasa où plus de 250 professionnels ont assisté à cette soirée des Arts qui s'est déroulée le 13 avril 2019 au Salon Okapi de l'Hôtel Venus. Seize artistes et opérateurs culturels ont été primés dans différentes catégories. C'était un pari gagné pour Onassis Mutombo et Jonathan Bilari, deux jeunes journalistes et opérateurs qui pilotent son organisation avec crédibilité dans l'opinion.

Lancé depuis le 17 juillet 2017, renseigne-t-on, le site www.arts.cd est un média en ligne spécialisé dans l'édition, la production, la diffusion et la distribution des contenus multimédias puristes de la culture et arts congolais.