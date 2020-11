Congo-Kinshasa: L'Atelier de validation du rapport national de la RDC lancé

C'est ce lundi 9 novembre 2020 qu'a eu lieu le lancement de l'atelier de validation du rapport national de la mise en œuvre de l'objectif de Développement durable 4 et de la stratégie continentale de l'Education pour l'Afrique (CESA), à l'hôtel Pullman de Kinshasa.

Une rencontre qui a réuni les Ministères de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, de l'Enseignement Primaire, Secondaire, Professionnel et Technique ainsi que des Affaires Sociales. Mais aussi, d'autres acteurs du secteur de l'éducation et des partenaires techniques et financiers. En collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco), la stratégie CESA vise à améliorer la qualité de l'enseignement en impliquant, dans une démarche inclusive, tous les acteurs officiels et ceux de la société civile. L'éducation étant un endroit humain et une force pour le développement durable et la paix, le Représentant de l'Unesco, Dr. Jean-Pierre Ilboudo, a insisté sur la détermination des autorités et des partenaires pour bâtir un système d'éducation et de formation en phase avec les agendas internationaux.

Et, suite à ces échanges, des recommandations ont été faites afin de permettre à la RDC d'être sur la même longueur avec d'autres pays, qui se seront démarqués conformément aux agendas de 2030 et 2063. Il faudra savoir que la stratégie nationale de développement des statistiques de l'éducation est basée sur quatre axes, à savoir : le système national des statistiques de l'éducation dispose des ressources matérielles, logicielles et infrastructures pour la production et diffusion.