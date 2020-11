Gabon: Coupe de Lettonie - Chris Ondong Mba rate de peu le trophée

Le weekend écoulé se jouait la finale de la Coupe de Lettonie entre le FC Liepaja et le FC Ventspils, le club du Franco-gabonais Chris Ondong Mba. Le duel au sommet entre ces deux formations de la première division lettonienne a vu le triomphe des adversaires d'Ondong Mba (1-0), après prolongation.

Deux équipes de la Virsliga étaient en finale de la coupe de Lettonie ce weekend. Le Franco-gabonais, chris Ondong Mba était titulaire au cours de cette rencontre. L'ancien attaquant de Matlock en Angleterre a été certes percutant tout au long du match n'a pas été en réussite. Les deux formations se sont neutralisées durant le temps règlementaire, et c'est en prolongation que les joueurs du FC Liepaja vont faire la différence.

A 31 points du leader, et occupant actuellement la 4ème place du championnat, le FC Ventspils et Chris Ondong Mba comptaient sur cette finale pour espérer avoir un trophée cette saison. L'ailier droit de formation a été accrédité d'un bon match. Très engagé dans son couloir, il a même écopé d'un carton jaune à la 73ème minute de jeu. Chis et ses partenaires vont donc se remobiliser pour le championnat après cette déception.

Chris Marlon Ondong Mba est un joueur Français d'origines gabonaises de 27 ans. Il a joué dans plusieurs championnats européens, notamment Goole AFC et Matlock en Angleterre, en Belgique au KFC Mandel United, au RFC Tournai et KFC Izegem. Cette saison avec Ventspils, il a disputé 21 matchs avec son club et a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives.