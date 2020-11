Sénégal: Chronique « Sur le vif » I Le catastrophiste et les rançonneurs

À partir du jeudi 12 novembre, les élèves vont retrouver les chemins de l'école. Huit mois après que la pandémie de Covid-19 a contraint les pouvoirs publics à fermer les établissements d'enseignement scolaire.

Durant cette période, seuls quelques élèves ont pu retourner en classe juste pour deux mois, le temps de passer leurs examens. Ce qui a permis d'éviter une année blanche. Et les résultats furent au rendez-vous, comme jamais on ne l'avait connu ces dernières années.

N'en déplaise à un singulier et outrecuidant dirigeant d'un syndicat d'enseignants qui a poussé l'indécence jusqu'à soupçonner un maquillage des résultats.

On ne pouvait pas s'attendre mieux d'un hâbleur catastrophiste, qui avait pronostiqué une hécatombe après que les autorités n'ont pas prêté oreille à ses appels à décréter une année blanche.

Heureusement qu'au même moment, d'autres syndicats d'enseignants, beaucoup plus représentatifs, s'évertuaient à trouver, avec l'autorité, les voies et moyens de sauver l'année. C'est connu, les tonneaux vides sont toujours ceux qui font le plus de bruit. Inutilement.

Aujourd'hui, la seule voix qui mérite d'être écoutée et entendue, c'est celle des parents d'élèves des écoles privées à qui on exige le paiement des mensualités des mois d'avril, mai et juin pourtant non étudiés.

Pour se justifier, le patronat se réfugie derrière « un effort de réadaptation des établissements par la confection de plateforme informatique de cours en ligne pour sauvegarder la continuité pédagogique ». Toujours est-il que ces explications sont loin de convaincre les parents d'élèves qui ont le sentiment d'être volés voire rançonnés.

Comment ne pas assimiler cette exigence de certaines écoles privées à une prise d'otage avec demande de rançon ? Les parents d'élèves n'ont, en effet, pas le choix : soit ils passent à la caisse, soit leurs enfants perdent leur place dans les établissements. Et ceux qui veulent changer d'école n'ont aucune marge de manœuvre.

Ce, pour une raison simple : pour s'inscrire dans une autre école, il faut présenter un certificat de scolarité qui doit être délivré par... l'école d'origine qui, naturellement, exigera toujours le paiement d'arriérés pour un service qui n'a pas été fait. C'est le même chantage qu'ont subi les parents dont les enfants étaient en classe d'examen.

On le voit donc, à tous les coups, les pauvres parents d'élèves sont pris dans un piège d'où ils ne peuvent s'extraire qu'en payant rubis sur l'ongle.

Si on vivait encore le contexte de mars, lorsque l'État a décidé de fermer les écoles, on aurait compris. D'ailleurs, à l'époque, dans un communiqué daté du 23 avril, la Fédération des associations des parents d'élèves de l'enseignement privé du Sénégal avait encouragé les parents à s'acquitter de leur devoir de paiement du reste de l'année.

Les raisons invoquées à l'époque pouvaient se comprendre, « permettre aux écoles privées de supporter les charges dont la plus grande part revient aux paiements des salaires du personnel et de la location ».

Mais, c'est qu'entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et les écoles privées ont pu se refaire une santé financière grâce à l'État.

En effet, le gouvernement a répondu favorablement aux appels itératifs à l'aide des établissements privés en leur octroyant une enveloppe de 3 milliards de FCfa pour compenser les pertes dues au non-paiement des scolarités pendant la fermeture des écoles, du 16 mars au 25 juin 2020 pour cause de la pandémie de Covid-19.

Pour faire simple, l'État a réglé la facture pour les parents d'élèves. En faisant payer ces derniers à nouveau, les écoles privées gagnent donc doublement. Certains responsables des établissements privés avancent que l'argent versé par l'État ne compense pas la totalité de leur manque à gagner. Soit.

L'essentiel est qu'il y a eu rentrée d'argent, aussi minime soit-il. Dès lors, la logique aurait voulu que les écoles fassent, au moins, une réduction pour les parents d'élèves.

Au lieu de ça, on leur fait les poches. Comme le réclame Sos Consommateurs, le gouvernement ne doit pas fermer les yeux sur cette attitude cupide des établissements scolaires privés.