Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara - «Je serai le Président de tous les Ivoiriens, sans exclusion»

Proclamé ce lundi 9 novembre 2020 vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, le Président Alassane Ouattara a promis d'être le Président de tous les Ivoiriens, sans exclusion. C'était au cours d'un message à la Nation délivré ce lundi 09 novembre 2020 sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI).

« Je tiens à remercier le peuple souverain de Côte d'Ivoire, qui est sorti ce samedi 31 octobre pour s'exprimer dans les urnes... A ceux qui ont voté pour moi.

A ceux qui n'ont pas voté pour moi je veux vous dire que cette Côte d'Ivoire que nous avons à bâtir a besoin de tous ses enfants. Je veux donc vous assurer, que je serai le Président de tous les Ivoiriens, sans exclusion », a promis Alassane Ouattara.

Le Chef de l'Etat a rassuré qu'il continuera de maintenir la paix et de poursuivre l'œuvre de cohésion sociale et de réconciliation tout en travaillant à l'accélération du développement économique et social par une croissance inclusive.

« Le temps de la compétition électorale est passé. Place maintenant au temps de l'action. Et l'action pour moi, c'est le Projet de la Côte d'Ivoire Solidaire pour lequel j'ai été élu et qui va accélérer la transformation économique et sociale de notre pays, par une croissance plus inclusive », a déclaré le Président Alassane Ouattara.

Tout en étant conscient que « le chantier reste encore à parfaire », le nouvel élu s'est engagé à donner le meilleur de lui-même pour poursuivre l'œuvre de transformation du pays. Il a fait savoir qu'il continuera de travailler, sans relâche, pour une Côte d'Ivoire de prospérité partagée et de solidarité.