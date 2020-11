Cameroun/Mozambique: Les Lions à Douala

La préparation du match du 12 novembre prochain, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la prochaine CAN, entamée hier.

Sept Lions indomptables ont entamé hier, 9 novembre, à l'annexe du Stade de la Réunification de Bepanda-Douala, leur préparation en vue du match de ce 12 novembre contre le Mozambique. Rencontre comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Contexte sanitaire oblige, des mesures de distanciation seront imposées aux médias venus assister à ce début de préparation. C'est donc d'assez loin que reporters et autres chasseurs d'images verront se déployer sur l'aire de jeu Vincent Aboubakar, Zambo Anguissa, Fabrice Ondoa, Arnaud Djoum, Christian Bassogog, Fabrice Ngah et Omossola.

Des séquences de passes, du jonglage, quelques exercices de conduite de balle, tandis que l'écran du stade, sans qu'on ne sache trop pourquoi, passe en boucle des actions de l'ex-international brésilien Ronaldinho Gaucho, sous les couleurs du FC Barcelone... Puis l'équipe se regroupe un moment dans le rond central, formant un cercle avec le staff technique, comme pour une prière ou une méditation collective.

D'autres exercices plus élaborés et plus spécifiques suivront, avec des plots disposés çà et là sur la pelouse, et les gardiens partis s'entraîner dans les buts. Le programme d'hier prévoyait que l'entraînement ne soit ouvert à la presse que 15 minutes. Ce qui a été plus ou moins respecté. CT apprendra que l'équipe mozambicaine devait atterrir en soirée à Douala ce même 9 novembre. D'autres Lions, bien entendu, restent attendus. Le match retour est prévu le 16 novembre prochain à Maputo.