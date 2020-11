Congo-Brazzaville: Académie des beaux-arts - Collation de grades et clôture festives de l'année académique

Débutée sous une pluie finie, symbole de bénédiction, la double cérémonie du 6 novembre rehaussée par les ministre et vice-ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Luhaka, et Liliane Banga, a été marquée par la remise des diplômes à une centaine de lauréats finalistes de graduat et licence confondus.

Finalement, tout est bien qui finit bien, quand on pense que l'année académique 2019-2020 clôturée dans une liesse générale, on le comprend, a connu une interruption de quatre mois. Contre vents et marrées, ainsi que l'a souligné le ministre Thomas Luhaka, l'Académie des beaux-arts (ABA) a tenu le pari de la mener à bon port après adaptation du calendrier perturbé par la pandémie de la covid-19 à ses réalités particulières.

La procession conduite par le directeur général Henri Kalama menant au podium bâti pour la cérémonie rendait l'image de son brillant leadership tel que souligné par la présidente des lauréats dans son discours et applaudi par le reste des finalistes. La proclamation des résultats en présence des parents et amis des lauréats face aux membres des corps académique et scientifique de l'ABA s'est déroulée dans une ambiance des plus festives. Heureux de recevoir leurs diplômes des mains de l'autorité de tutelle, les lauréats vêtus de leurs toges vertes exultant de joie les brandissaient non sans grande fierté à la vue de la grande assemblée réunie dans le jardin de l'Académie.

Une volonté d'acier

Henri Kalama a salué les énormes efforts des finalistes des arts plastiques et arts graphiques à travers leur volonté continuelle manifeste d'acquérir les connaissances et les compétences pour lesquelles ils ont été gradués ou licenciés. Ce, a-t-il souligné, en dépit des « conditions souvent difficiles que la plupart d'entre vous ont connues et surtout le climat tendu à la suite de cette crise sanitaire » de la covid-19 qui n'a pas entamé l'énergie mise à « poursuivre et atteindre vos objectifs formatifs ». Et ils ont été soutenus par les parents qui se sont acquittés de leurs obligations en payant les frais dus à l'ABA.

Profitant de la belle occasion offerte par cette cérémonie, le directeur général de l'ABA a brossé un tableau succinct des réalisations effectuées et en cours conformément à la feuille de route du comité de gestion. Il a à cet effet évoqué son leitmotiv basé sur l'amélioration constante de la qualité de l'enseignement dispensé, affirmant : « La qualité de l'enseignement ne se décrète pas, elle se construit ». Il s'agit notamment de la réhabilitation et rénovation des infrastructures visant, dit-il, « à améliorer les conditions de travail, d'apprentissage, d'études et de recherche scientifique ». Ce qui participe à « la redynamisation générale des activités » au sein de l'ABA.

Dès lors, il est à considérer que « la construction, l'équipement et le fonctionnement de la salle de professeurs répond à cette vision ». Quant à l'avenir, il ne saurait être envisagé avec plus de sérénité sans noter le lancement de deux nouveaux départements, à savoir la Photographie et le Design. Ce, dès la nouvelle année académique 2020-2021 dont l'ouverture est annoncée au mois de décembre.