Congo-Brazzaville: Réforme de l'Aménagement du territoire - Le Pnud octroie du matériel informatique à l'Onat

La remise de ce don a eu lieu au siège de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire (Onat) dans la commune de la Gombe.

Le ministre de l'Aménagement du territoire, Aggée Aje Mtembo Toto, a réceptionné symboliquement cette dotation composée de cinq ordinateurs portables et leurs accessoires ; deux ordinateurs fixes de grande performance et leurs accessoires ; un Plotter (imprimante) et des cartouches ; deux imprimantes multifonctionnels grand format et leurs cartouches ; un rétroprojecteur et ses accessoires ; trois onduleurs ; un lot des rouleaux de papier spécial le « Plotter » et quatre téléphones portables pour la collecte et le transfert des données des mains du représentant résident adjoint du Pnud, Etienne de Souza. Cela peu avant la signature de l'acte de remise des équipements.

Pour sa part, Aggée Aje Matembo Toto a remis cet équipement au directeur administratif et financier, Isidore Bontole, représentant le secrétaire général à l'Aménagement du territoire qui, à son tour, les remettra au coordonnateur de l'Onat, Alinga Moke lui demandant d'en faire bon usage. Bénéficiaire final, le coordonnateur de l'Onat a promis de bien utiliser ce matériel. «Nous vous garantissons que nous allons utiliser ce matériel en bon père de famille. Nous sommes disposés de nous mettre à l'œuvre pour commencer la grande bataille afin d'éliminer les disparités dans nos espaces », a-t-il rassuré.

Le ministre de l'Aménagement du territoire a rappelé que le programme de la réforme fait partie des interventions prioritaires du Fonds national Redd de la RDC. L'objectif de cette réforme est de doter le pays des outils de planification spatiale, notamment la politique nationale de l'aménagement du territoire, la loi relative à l'aménagement du territoire, le schéma national d'aménagement du territoire et les guides méthodologiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces outils, il est prévu la création de l'Onat.

Dans le souci de renforcer les capacités de ce service, a indiqué Aggée Aje Matembo, le Pnud vient de mettre à sa disposition du matériel que j'ai eu le privilège de réceptionner en ma qualité de ministre de l'Aménagement du territoire. « J'exhorte les utilisateurs de cet équipement d'en faire bon usage au service de la République », a-t-il recommandé tout en demandant aux gouverneurs de provinces de collaborer avec le ministère de l'Aménagement du territoire via l'Onat pour la gestion de l'espace et la formation de leurs agents. Il a, par ailleurs, annoncé le lancement prochain de la campagne de sensibilisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire.