Congo-Brazzaville: Linafoot - DCMP battu par Lupopo, Renaissance tombe devant Lubumbashi Sport

Les 8e et 9e journées de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) ont réservé quelques surprises.

L'on note de prime abord la défaite assez inattendue du Daring Club Motema Pembe (DCMP), le 7 novembre, au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, face au FC Saint-Eloi Lupopo. Mpiana Monzinzi a inscrit l'unique but de la partie à la 55e minute. C'est la deuxième déconfiture des Immaculés de Kinshasa qui effectuent un début de saison peu flatteur, déjà battus par les joueurs de Maniema Union (zéro but à un) en deuxième journée. La dernière victoire de Lupopo sur DCMP remonte à 2013.

Le club vert et blanc de Kinshasa a déjà enregistré dix points. Lupopo, pour sa part, compte deux victoires et trois matchs nuls, avec un total de neuf points et s'opposera à Don Bosco le 17 novembre alors que DCMP croisera le fer avec la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi le 10 novembre.

Un autre club kinois tombé à Lubumbashi, c'est le FC Renaissance du Congo, dominé par Lubumbashi Sportif sur le score de zéro but à un, le 7 novembre, à Lubumbashi, en match comptant pour la 9e journée. Kanteng Kawang a marqué l'unique but de la victoire des Kamikazes de Lubumbashi à la 61e minute, de la tête sur un centre. C'est le premier succès de Lubumbashi Sport qui était bon dernier du championnat. C'est la deuxième défaite de suite du club orange de la capitale, battu auparavant par Blessing de Kolwezi par zéro but à deux.

Première défaite de Blessing, Mazembe bat Don Bosco

L'on souligne la première défaite de la saison du surprenant promu, le FC Blessing de Kolwezi, battu le 8 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa par l'AC Rangers de Kinshasa sur la marque de zéro but à un. Médi Nsimba Ngembo a inscrit le but des Académiciens de Kinshasa à la 16e minute de jeu, ponctuant ainsi la nette domination des protégés du président Lambert Osango dans le premier quart d'heure de la partie, et même sur l'ensemble du match. Après avoir résisté à Mazembe, V.Club, DCMP et Sanga Balende, le promu Blessing est finalement tombé face à Rangers.

Enfin, comme d'habitude depuis plusieurs années, le TP Mazembe a battu le CS Don Bosco à Lubumbashi, sur la marque de deux buts à un, en match de la 8e journée. Les Corbeaux du Grand Katanga ont pris les rênes de la partie en deuxième période, avec l'ouverture du score par Chico Ushindi à la 56e minute sur une passe décisive de Nicolas Kazadi, un transfuge du FC Renaissance du Congo. Mais le Malien Fily Traoré à égalisé sur penalty à la 62e minute. Mais Mazembe a repris l'avantage à la 79e minute, par le biais du Tanzanien Thomas Ulimwengu, revenu à Mazembe au mercato d'été.

Classement

Au classement, Maniema Union est premier avec 16 points en 9 matchs, devant V.Club (13 points en 7 matchs), Renaissance du Congo (12 points en 9 matchs), Blessing (11 points en 7 matchs), DCMP (10 points en 8 matchs). Mazembe est sixième avec 9 points en 5 matchs, devant Lupopo (9 points en 5 matchs), Don Bosco (8 points en 4 matchs), Jeunesse sportive de Kinshasa (7 points en 8 matchs), Sanga Balende (5 points en 3 matchs), Dauphin Noir (5 points en 5 matchs), Racing Club de Kinshasa (5 points en 7 matchs), Rangers (4 points en 3 matchs), JS Groupe Bazano (4 points en 7 matchs), Lubumbashi Sport (3 points en 5 matchs) et Simba (1 point en 4 matchs).