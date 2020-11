Congo-Brazzaville: Compétitions interclubs de la CAF - Les clubs congolais savent à quoi s'en tenir

Les représentants congolais connaissent déjà leurs adversaires et même les dates de leurs premières rencontres. L' AS Otohô recevra El Merreikh du Soudan en match aller des préliminaires de la Ligue africaine des champions. L'Etoile du Congo accueillera, quant à elle, FC Bravos d'Angola dans la première manche des préliminaires de la Coupe africaine de la Confédération.

Les matches aller se disputeront entre le 27 et 29 novembre et les manches retour les 4 et 6 décembre. En cas de qualification, l'AS Otohô recevra au tour suivant le vainqueur de la double confrontation Rahimo FC du Burkina Faso face à Enyimba FC du Nigeria.

Le match aller de ce tour décisif est prévu les 22 et 23 décembre et le retour les 5 et 6 janvier 2021. Le vainqueur sera qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions. Depuis que les Congolais de l'AS Otohô ont découvert la Coupe d'Afrique en 2018, ils n'ont jamais atteint cette étape. Lors de la première année, l'AS Otohô avait échoué au tour préliminaire devant le Raja de Casablanca. En 2019, l'AS Otohô a échoué à la porte de la phase de poules à cause du match nul avec but concédé à Owando face à Platinum lors de la manche aller du second tour. Cette équipe s'était consolée en disputant la phase de poules de la Coupe de la Confédération 2019 sans pourtant réussir à atteindre les quarts de finale. Cette année, l'équipe n'a pas fait mieux. Elle a été éliminée au premier tour de la Ligue des champions par les Sud -Africains de Mamelodi Sundowns. L'équipe travaille depuis quelques semaines pour franchir un palier cette fois-ci c'est-à-dire en disputant la phase de poules de la C1. En face, se trouve El Merreikh du Soudan, vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1989 et finale de la même compétition en 2007.

L'Etoile du Congo qui affronte FC Bravos pourrait croiser au tour suivant le Daring club Motema Pembé en cas de succès face au club angolais. Les Stelliens recevront une fois de plus entre les 22 et 23 décembre avant de se déplacer les 4 et 6 janvier. L'Etoile du Congo, rappelons-le, n'a jamais disputé la phase de poules d'une compétition africaine. Sa meilleure performance remonte en 2007 où elle avait été éliminée au tour de cadrage. Cette saison, les Stelliens ont été débarqués au tour préliminaire par Pyramids FC.

Les contre-performances des clubs congolais ces dernières années, faut-il le rappeler, ont fait perdre au Congo deux places notamment une en ligue des champions et une autre en Coupe de la Confédération qu'il faudra vite reconquérir.