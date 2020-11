Congo-Brazzaville: Faune sauvage - Les dossiers de braconniers transmis au parquet de Ouesso

Les agents du ministère de l'Economie forestière en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature, un organisme œuvrant pour la protection de la faune, a transmis au procureur de Ouesso les dossiers de quatre délinquants fauniques.

La transmission des dossiers des délinquants s'est faite au terme de leur audition par les services habiletés. Les trois Camerounais et un Congolais détenaient illégalement trois sacs d'écailles de pangolin pesant environ 176,5kg et en moyenne dix kilogrammes des pointes d'ivoires. Ces délinquants ont tenté de les vendre intelligemment alors que ce sont des espèces intégralement protégées.

« Le 27 octobre 2020, nous avions trouvé un preneur par le truchement d'Issa, l'un de mes cousins. Et nous nous sommes rendus sur les lieux pour charger les sacs contenant les écailles de pangolins. Dans le taxi qui devait nous amener à Cabosse là où devait s'effectuer la transaction d'argent, Issa me demande de rentrer et de progresser », a reconnu l'un des délinquants.

Et d'ajouter : « pour éviter que nous soyons tous dans le même véhicule, Issa et Younchawou en ont emprunté un autre. Pendant notre progression, ce sont les agents de WWF-ETIC qui nous interpellent avec tous le matériel. Puisqu'on se suivait, pendant que nous étions menottés au poste, un peu plus tard arrivent Issa et Younchawou qui ont été également interpellés. C'est tout ce que je reconnais comme les faits qui font l'objet de ma garde à vue depuis ce jour jusqu'aujourd'hui ».

L'interpellation de ces délinquants fauniques s'est déroulée sur l'axe routier Souanké-Tam, plus précisément à la barrière de la localité de Yangandou. En 2016, les cent-quatre-vingt-six pays signataires de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction dont le Congo avaient voté l'interdiction du commerce des pangolins.