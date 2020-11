Congo-Brazzaville: CAF/C1 et C2 - Pas de préliminaires pour trois clubs congolais

Mazembe, V.Club et DCMP , trois des clubs congolais engagés en coupes africaines interclubs de football, sont exemptés du tour préliminaire.

La confédération africaine de football (CAF) a procédé, le lundi 9 novembre 2020 à partir du Caire en Egypte, au tirage au sort, par visioconférence, des clubs engagés en compétitions africaines interclubs pour la saison 2020-2021. Et les clubs représentatifs de la République démocratique du Congo à ces deux compétitions connaissent plus ou moins leurs prochains adversaires.

En Ligue des champions, le Tout-Puissant Mazembe, champion du Congo en titre et l'AS V.Club sont exemptés du tour préliminaire. Les Corbeaux du Grand Katanga feront leur début en 16e de finale de la C1 face au gagnant du match de préliminaire entre les Zambiens de Forest Rangers et les Gabonais d'AS Bouenguidi. Quant aux Dauphins Noirs de Kinshasa, ils seront confrontés aux vainqueurs du match entre la formation burundaise «Le Messager » et un club pas encore connu d'Eswatini.

En Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe (DCMP), récupéré comme quatrième club congolais car la Coupe du Congo de football n'avait pas été organisée à cause de la pandémie de covid-19, est exempté du tour préliminaire. Son entrée est donc prévue en 16e de finale de la C2 face au qualifié de la rencontre entre ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire et Bravos de Maquis d'Angola. Enfin, l'AS Maniema Union commencera par le tour préliminaire de la C2 face à la formation de Bloemfontein Celtic d'Afrique du Sud. Les matchs aller de préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération sont programmés du 27 au 29 novembre, alors que les rencontres retour se joueront du 4 au 6 décembre 2020.