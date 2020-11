Maroc: INDH - L'inclusion économique des jeunes, un levier de développement majeur à Larache

Larache — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) oeuvre, dans le cadre de sa phase III, à renforcer l'inclusion économique des jeunes, notamment dans la province de Larache, afin d'en faire un levier de développement majeur.

Plusieurs projets mis en place à Larache dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", à l'instar de la plateforme pour l'inclusion économique des jeunes et de l'espace d'appui à l'entreprenariat chez les jeunes, témoignent de l'intérêt porté à cet axe important.

La plate-forme, qui a mobilisé une enveloppe budgétaire de près de 5 millions de dirhams (MDH), comprend un ensemble d'espaces dédiés à l'accueil et l'orientation des jeunes et à leur accompagnement, a indiqué la cheffe du service du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" à la préfecture de la province de Larache, Loubna Tihad Cherifa.

Créée dans le cadre d'un partenariat entre le Comité provincial de développement humain à Larache et l'Association Ecodel pour le développement équitable, la plate-forme a pour objectifs de contribuer à augmenter le taux d'employabilité des jeunes au niveau de la province, orienter les jeunes vers des formations adaptées au marché en facilitant leur insertion dans le marché de l'emploi et soutenir les initiatives pour la création des auto-entreprises et des activités génératrices de revenus, a précisé Mme Tihad Cherifa dans une déclaration à la MAP.

Sous la supervision de nombre de spécialistes du domaine, la plateforme veille à travailler sur plusieurs axes relatifs à l'employabilité des jeunes et l'auto-emploi, et a ainsi permis jusqu'à ce jour, d'intégrer avec succès 229 jeunes dans le marché de l'emploi, de faire bénéficier 353 jeunes de formations dans différentes filières, et de sensibiliser et accompagner 269 jeunes dans le processus du montage d'entreprises, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le directeur de la plateforme, Abdelhak Arich, a fait savoir que cette dernière fournit différents services relatifs à l'accueil et l'orientation des jeunes, la formation professionnelle, l'insertion professionnelle, l'auto-emploi et l'incubation des auto-entreprises.

Il a mis l'accent sur l'importance d'améliorer les compétences des jeunes dans différentes filières pour augmenter leur employabilité, notant que les jeunes porteurs de projets bénéficient également, via la plateforme, d'une période d'incubation durant laquelle un espace équipé en matériel informatique et de communication et un appui dans différents domaines leur sont fournis.

Les jeunes porteurs de projets de la province ont également la possibilité de bénéficier de l'espace d'appui à l'entreprenariat chez les jeunes, créé à Larache dans le cadre d'un partenariat entre l'INDH et la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie.

Cet espace s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes selon une nouvelle méthodologie et une approche innovante, notamment en oeuvrant sur l'axe relatif au développement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes.

Le but principal de cet espace est d'encourager et de développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes en leur fournissant des services de soutien technique, d'aide et d'accompagnement avant et après la création de leurs entreprises, et ce afin de garantir la pérennité de leurs projets, a expliqué Mme Tihad Cherifa, notant que cet axe se poursuivra tout au long de la période 2020-2022 avec l'objectif de faire bénéficier 460 jeunes de l'accompagnement pré-création et 138 jeunes de l'accompagnement post-création.

A cet effet, la Fondation de recherche, de développement et d'innovation en sciences et ingénierie a organisé, en partenariat avec l'INDH, un programme de caravanes provinciales Maroc- Innov, qui permet aux porteurs de projets et d'idées de démontrer leurs potentiels innovants devant un jury d'experts marocains, de bénéficier d'avis expérimentés et de retenir l'attention des investisseurs et ainsi faire passer ces idées à un niveau supérieur en créant leurs propres entreprises.

Ces caravanes, ouvertes à toutes les personnes ayant une idée, une initiative, un produit ou un service d'aspect technique et d'innovation répondant à un défi social ou une problématique de développement durable ou d'accès aux services dans différents domaines, permettent d'aller à la rencontre des jeunes porteurs de projets ou d'idées.

Ces différentes initiatives reflètent l'engagement continu et permanent de l'INDH en faveur de l'inclusion économique des jeunes via une approche ambitieuse assurant, entre autres, un accompagnement aux entrepreneurs et porteurs de projets, un appui aux catégories les plus vulnérables, ainsi qu'un soutien financier à la formation des jeunes.