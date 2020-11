Ile Maurice: Nita Deerpalsing - «Je compte participer pleinement aux prochaines échéances»

interview

Le post publié sur votre page Facebook ce matin et adressé à l'ex-Premier ministre était assez direct. Une déclaration de guerre ou juste l'extériorisation d'une colère ?

J'ai dit ce que j'avais à dire par devoir de justice à un homme qui n'est plus de ce monde, un point c'est tout. Je n'ai nullement le souhait de souiller ce devoir de mémoire en alimentant une polémique.

Le post est quand même adressé à votre leader ou devrais-je dire ancien leader ?

Merci de me permettre de m'en tenir à ce que je viens de répondre.

OK. Mais la politique pour vous est toujours d'actualité ?

La politique dans le sens large et noble du terme, oui, bien sûr. Le sort de mon pays a toujours occupé une place centrale dans mon esprit, même bien avant mon engagement public en 2005.

Et la politique active ? C'est le passé pour vous ?

Non pas du tout ! Je compte participer pleinement aux prochaines échéances. J'ai un projet pour mon pays que je souhaite avoir l'occasion d'élaborer, de partager et de défendre avec conviction. Nous verrons comment cela évoluera dans le temps.

Quel regard jetez-vous sur la scène politique aujourd'hui ?

Je pense que toute la population ressent clairement un vide au niveau de propositions fortes qui pourraient inspirer les Mauriciennes et Mauriciens. Mais il ne s'agit pas seulement d'inspirer ; il faut aussi donner espoir et confiance dans un système vertueux. C'est pour cela que, plus que jamais, il nous faut du 'leadership by example'. Et là, il y a un gouffre.

Vous ne voyez aucun leader autour de vous ?

Comme la plupart des citoyens, je ne vois pas, valeur du jour, d'exemple flagrant de 'leadership by example', qui suscite inspiration et adhésion enthousiaste. Je pense que c'est le ressenti que partagent la grande majorité des Mauriciennes et Mauriciens.

L'alliance au pouvoir est en train de célébrer une année marquée par plusieurs événements inédits, incluant des marches de protestation, des allégations de corruption au plus haut niveau... Qu'en pensez-vous ?

Quand je rencontre les gens dans la rue, au supermarché, au bazar, le premier de leurs soucis, c'est comment la situation post-Covid évoluera au niveau de leur pouvoir d'achat, leur emploi ; et pour les jeunes, le manque de loisirs et la préservation de notre faune et flore, surtout après la catastrophe du Wakashio.

Sans aucune référence à ceux responsables de cet état de choses ?

Sincèrement, à part une très petite minorité pour laquelle la politique partisane est comme un match de foot où chacun a son camp, la grande majorité des Mauriciennes et Mauriciens ne sont nullement intéressés par les polémiques politiciennes. Il y a, en fait, un cynisme envers toute la classe politique et cela est dangereux pour notre avenir ; d'où l'importance de revenir aux principes de base pour repenser l'avenir de ce pays auquel nous tenons tous, sans exception, quels que soient nos identités multiples, au plus profond de nos cœurs.

Donc toutes ces marches citoyennes ne vous ont pas marquée ?

Bien sûr que ces marches citoyennes ont marqué les esprits. Mais encore une fois, je crois que les avis s'accordent à dire que le sentiment exprimé était contre toute la classe politique et non pas seulement contre un parti ou un autre.

Le népotisme à outrance non plus ?

Je crois que quiconque ayant du bon sens ne pourrait nier que la nomination du frère d'un ministre et du père d'un autre ainsi qu'une nomination outrageuse à la Mauritius Standards Bureau dans un laps de temps précédant la manifestation et dans la foulée de la catastrophe du Wakashio a indigné toute la population. Mais nous serions hypocrites de prétendre que ces dérives relèvent du seul régime au pouvoir. C'est justement pour cela que le ras-le-bol était dirigé envers toute la classe politique.

Vous aviez parlé un jour de la nécessité d'avoir un état laïc. Que vous inspire la marche des samouraïs avec le drapeau de l'Inde ?

J'ai parlé plutôt de 'secularism', sécularité si vous voulez, parce que ces modèles anglophones de sociétés plurielles comme le Canada mettent l'accent sur la reconnaissance d'identités multiples et le droit des citoyens d'exercer en toute liberté l'expression de leurs identités multiples. Dans une société plurielle comme la nôtre, il me semble beaucoup plus sain de nous inspirer de ces modèles de sécularité et d'en façonner notre propre version. Il ne faut surtout pas faire du copier-coller parce qu'il nous faut toujours tout contextualiser.

C'est-à-dire, avoir notre propre modèle ?

Oui, et c'est regrettable qu'on n'ait pas encore entamé la construction de ce modèle de sécularité propre à nous. Tant que nous ne le ferons pas, nous ne construirons jamais une nation où chacun aura le sentiment d'appartenir à une même nation à part égale. Plus le temps passe, plus je me rends compte que cela est d'une urgence primordiale si on veut tous continuer à vivre paisiblement dans notre pays. Je me hâte de préciser pour certains que sécularité n'équivaut pas du tout à un déni du droit ou non de souscrire à une religion ou à une autre ou de la pratiquer. Bien au contraire. Mais pour construire une nation saine, il ne faut pas qu'il y ait, dans l'imaginaire que chacun aurait de la nation, une hiérarchie d'importance de tel ou tel appartenance. Ce qui compte, c'est que dans la réalité de la vie quotidienne, notre propre concept de sécularité se traduit dans de vraies conditions concrètes créées pour favoriser le vécu d'une citoyenneté vertueuse et qui ne donne pas lieu à l'expression de toutes sortes de replis identitaires.

Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas actuellement ?

L'exemple que vous citez n'est qu'un cas parmi d'autres. De par mes échanges avec les gens que je rencontre au hasard, c'est l'impression qui se dégage. Et cela n'augure rien de bien pour notre avenir commun de tous.

Quelles sont vos rêves pour votre pays ?

Eh bien justement, un pays où chacun se sent citoyen à part égale à tout autre citoyen serait une nation saine dans laquelle nous serions tous tellement fiers d'y vivre et où il n'y aurait pas une multitude de malaises légitimes ou imaginaires. Mais c'est tout un projet. J'y réfléchis.

Pour en faire quoi ? Un nouveau parti politique ? A New Labour ?

Laissons évoluer les choses. Le temps nous donnera cette réponse.