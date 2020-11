Ile Maurice: Décès par coups et blessures - Le Dr Gungadin autorisé à apporter son expertise en Cour

Le Dr Sudesh Kumar Gungadin était présent lors de l'exercice d'autopsie pratiqué sur Madvi Devi Caleechurn, décédée d'une rupture du foie et qui présentait aussi trois côtes fracturées.

Sauf que le nom de ce médecin-légiste ne figurait pas sur la liste des témoins et que c'est lors de l'interrogatoire de son collègue, le Dr Prem Chamane, que ce fait a été révélé en Cour. Du coup, la magistrate Adeela Hamuth de la Cour intermédiaire, a, dans un ruling vendredi, statué en faveur de la poursuite, qui avait demandé à ce que le Dr Gungadin vienne déposer en Cour dans le cadre du procès intenté à Leeladhur Doorgakant, employé de Mauritius Telecom, qui est accusé d'avoir tué sa femme. Leur fils, soupçonné d'y être complice, se trouve aussi dans le box des accusés.

Leeladhur Doorgakant et son fils Parleshwar Sharma, 26 ans, Corporate Finance Officer à la State Bank of Mauritius, ont nié avoir infligé des coups et blessures ayant entrainé la mort à Madvi Devi Caleechurn. Dans sa déposition lue en Cour, le technicien de Mauritius Telecom, a raconté qu'il avait retrouvé sa femme, Madvi Devi Caleechurn, gisant sur le sol dans leur chambre, le 17 août 2013 à Allée Brillant, Floréal. Il a précisé l'avoir soulevée pour la mettre sur leur lit.

C'est par la suite, a-t-il dit, qu'il devait constater qu'elle ne bougeait plus. Pour lui, les blessures trouvées sur le corps de son épouse seraient dû à une chute. «Si la polis pé dire mwa ki rapport l'autopsie fine révèle ki so lé-fwa fine éklaté, causé par enn kou, ek so trwa kot gos fine kasé ek ki mo fine batte mo madame, sa ban blésir la kapave fin kozé kan line tombé.»

D'où la convocation du témoin, le Dr Chamane, qui avait pratiqué l'autopsie permettant à la police de conclure que la thèse d'acte criminel (foul play) ne pouvait être écartée. Et en Cour, le médecin-légiste a révélé que le Dr Gungadin a assisté à l'autopsie. Et la défense, par le biais de Me Gavin Glover, Senior Counsel, qui était assisté de Me Ludovic Balancy, a objecté à ce que le nom du Dr Gungadin soit ajouté à la liste de témoins à ce stade de l'affaire, soit quatre ans et demi après que l'accusation a été déposée en 2015.

Or, la magistrate Adeela Hamuth estime qu'étant donné qu'aucune preuve n'a été établie à l'effet que des préjudices seront causés aux accusés, le Dr Gungadin peut être entendu par la Cour en vue d'apporter des éclaircissements quant aux circonstances entourant le décès suspect de Madvi Devi Caleechurn.

«Il n'y a rien qui suggère que la poursuite, qui demande à entendre le témoignage de cet expert, soit de mauvaise foi. Le timing de cette motion est raisonnable et la poursuite est la première habilitée à décider si un témoin peut défiler à la barre afin d'apporter des preuves concrètes», a conclu la magistrate Hamuth. Ce procès sera appelé le 4 décembre.