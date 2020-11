Ile Maurice: Noorani Aurdally - «Pailles était mieux sous la tutelle du conseil de district de Rivière-Noire

interview

Votre village, Pailles, était rattaché au district de Rivière-Noire puis à la mairie de Port-Louis. Vous êtes bien placé pour faire la différence entre les services offerts. Parlez-nous-en.

Quand j'étais au conseil de district de Rivière-Noire, nous étions neuf conseillers issus de chaque région de Pailles. Ils connaissaient bien chaque coin et recoin. Il y avait un lien avec les habitants. Parmi le groupe, il y avait le président du village et son adjoint. Il y avait aussi un représentant de Pailles au conseil du district. Ils faisaient le pont entre les habitants et le conseil de district.

Les messages passaient mieux. Le travail se faisait très bien. Il y avait des doléances comme des drains obstrués, des rues endommagées ou encore le système d'éclairage défectueux. Il fallait très peu de temps pour tout résoudre. Tous les conseillers n'avaient pas une grande expérience en administration, mais la bonne volonté était là.

Mais au sein du conseil du district, le budget était limité. Donc, peu de moyens...

Encore une fois, les conseillers étaient des habitants de la localité et très motivés. Le conseil du district nous donnait un budget pour le bien-être des habitants. C'était suffisant pour organiser une compétition de football dans le village. On pouvait organiser des fêtes pour les personnes âgées. Pour Noël, des sponsors nous soutenaient pour offrir des jouets aux enfants. Nous organisions des fêtes comme celles de Divali et Eid. Il y avait même une fête pour la journée rodriguaise malgré notre budget limité.

À vous entendre parler, on devine que vous n'êtes pas satisfait que Pailles soit désormais attaché à la mairie de Port-Louis ?

C'était trois fois mieux sous le conseil du district que sous la mairie. Avec tout le respect que j'ai pour le lord-maire et pour la ville de Port-Louis, montrez-moi une seule photo d'un déjeuner de troisième âge prise à Pailles. Montrez-moi une photo d'une compétition de football organisée à Pailles. Il n'y a plus de journée récréative comme nous en organisions autrefois. Pourtant, nous payons bien la taxe municipale.

Autrefois, il y avait un village hall avec une permanence et un téléphone pour prendre les doléances. Le village avait même son site Web avec une adresse e-mail à la disposition des habitants. Tout a changé. Je vous donne un exemple : à hauteur des Guibies, il y a deux ralentisseurs sans aucun panneau indiquant leur présence ni de peinture pour les rendre visibles. Personne ne s'en occupe. Si c'était sous le conseil du district, on aurait fait le nécessaire très rapidement. Le village n'a même pas un habitant qui siège au conseil municipal.

Le village a tout de même dû bénéficier de quelque chose en étant sous les ailes de l'administration de la capitale ?

J'étais la première personne à croire que Pailles allait être gagnant. Je me suis trompé. Nous n'avons pas eu grand-chose. Nous avons dû payer la taxe. Vous savez que des habitants doivent toujours à la mairie ? La taxe a été payée avec effet rétroactif. Nous ne l'avons pas payée toute de suite. Il y a eu des personnes, qui ont été poursuivies à cause des retards dans le paiement. Beaucoup d'entreprises s'étaient installées à Pailles, un village rural à la porte de la capitale, mais dès qu'il a été rattaché à Port- Louis, elles sont parties ailleurs à cause de la taxe.

Souhaitez-vous que le village retourne sous l'administration de Rivière-Noire ?

On n'a jamais été consulté quand il y a eu ce changement. Si un groupe se lève pour réclamer que Pailles soit rattaché au conseil de l'Ouest, je leur donnerai un coup de main.