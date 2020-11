Egypte: Le ministère des AE déplore le décès de Saeb Erekat et confirme que la cause palestinienne et le monde arabe ont perdu un militant inébranlable

Le ministère des Affaires étrangères (AE) a déploré le décès de Saeb Erekat, secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP).

"La cause palestinienne et le monde arabe tout entier ont perdu un militant inébranlable ayant passé sa vie à défendre la cause palestinienne par divers moyens diplomatiques et de négociation et s'est efforcé de récupérer les droits du peuple palestinien malgré tous les obstacles et circonstances difficiles auxquels la cause palestinienne a été exposée pendant des décennies", a ajouté le ministère des AE dans un communiqué de presse.

Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'au peuple et à la direction palestiniens.