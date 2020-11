Afrique: Lancement de la finale mondiale du concours TIC 2019-2020 de Huawei

Le 6 novembre, la finale mondiale du concours TIC 2019-2020 de Huawei a été lancée à Dongguan sous le thème "Connexion - Gloire - Avenir". Au total, 110 équipes (330 étudiants) de 39 pays participeront à cet événement annuel. 30 étudiants de 7 pays couverts par Huawei Northern Africa ont été sélectionnés parmi plus de 30 000 participants pour accéder à la finale mondiale. La cérémonie de clôture et de remise des prix aura lieu le 14 novembre.

Cette année marque la cinquième édition du concours TIC de Huawei avec deux volets - Réseau et Cloud. En effet, le concours a pour objectif d’évaluer les connaissances des étudiants autour des technologies de pointe telles que l'IoT le Big ata et l'IA, leurs compétences pratiques et leur travail d'équipe. Les étudiants passeront l'examen théorique en ligne et utiliseront le Huawei eLab (Network Track) et le Huawei Cloud (Cloud Track) pour passer l'examen de laboratoire. Dans le cadre du concours innovation, toutes les équipes participantes présenteront leurs travaux et répondront aux questions des juges.

M. Sun Gang, Directeur du département de développement des écosystèmes de talents de Huawei a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture « nous vivrons d'ici 2030 dans un monde intelligent. Huawei vise à développer les talents en TIC, à construire un solide écosystème de talents et à promouvoir une industrie prospère tout en mettant en lumière les jeunes talents. »

M. Li Ming, Directeur du Centre international pour l'innovation de l'enseignement supérieur de l'UNESCO, a souligné que l'écosystème mondial des talents TIC de Huawei était attractif et inclusif. Par ailleurs, le concours sert également de plateforme de communication entre les talents internationaux, les organisations gouvernementales, les établissements d'enseignement supérieur, les agences de formation et les entreprises, créant ainsi un écosystème de talents performants.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

https://e.huawei.com/topic/ict-competition-2020/en/index.html (Anglais)

https://e.huawei.com/topic/ict-competition-2020/fr/index.html (Français)

https://e.huawei.com/topic/ict-competition-2020/es/index.html (Espagnol)

À propos de Huawei :

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de télécommunications, IT, dispositifs intelligents et services Cloud - nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème numérique, nous créons une valeur durable pour nos clients, en travaillant à responsabiliser les individus, à enrichir la vie familiale et à inspirer l'innovation dans les organisations de toutes tailles et de toutes formes. Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 194 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés. Pour plus d'informations, visitez Huawei en ligne sur www.huawei.com ou sur :

