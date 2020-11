Gabon: RENAPS - Sensibilisation sur la Covid-19, la santé sexuelle et reproductive

Le Réseau national pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes en santé publique et de développement (RENAPS/AJ) a organisé une séance de sensibilisation le vendredi 06 novembre dernier à Koula-Moutou. Il était question d'aborder des questions relatives à la pandémie du covid-19, de la santé sexuelle et reproductive.

L'avènement de la pandémie au coronavirus a, pour la plupart de temps, fait oublier d'autres épidémies et pandémies. Le Réseau national pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes en santé publique et de développement (RENAPS/AJ) a initié une rencontre de sensibilisation sur le covid-19, de la santé sexuelle et reproductive.

Ce programme de sensibilisation a aussi été l'occasion pour les responsables du RENAPS de donner des formations en la matière à 10 agents. Ladite formation comptait 10 agents, dont 5 en provenance de Lastourville. Elle s'est déroulée en présence du Directeur régional, Gilbert Ngombi, et une délégation conduite par son Coordinateur adjoint Parfait Mayombo, accompagné d'Ines Ngwada.

Les nouveaux agents sensibilisateurs auront pour mission, de toucher chacun 36 adolescents et jeunes des sexes opposés, âgés de 10 à 19 ans. Ils auront aussi pour objectif de rappeler l'existence des fléaux des IST, le VIH/sida, les grossesses précoces, et aussi de rappeler le respect strict des mesures barrières sur la pandémie du Covid-19.

Selon le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), la santé sexuelle et reproductive est un état de bien-être total sur le plan physique, mental et social relativement à tous les aspects du système reproductif. Il est donc conseillé de respecter les modes de prévention des IST et le VIH/sida (abstinence, port correct et systémique du préservatif lors des rapports sexuels, fidélité mutuelle).

L'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive, conseille de limiter au maximum les rapports sexuels, de se faire dépister tous les 3 mois, de respecter au maximum les gestes barrières en matière de Covid-19 (laver les mains régulièrement en utilisant de l'eau et du savon ou des gel-hydro coliques, porter le masque en couvrant le nez et la bouche).