Congo-Kinshasa: Série - "Sur le canapé" ouvre les portes du cinéma à Gaz Mawete

Le chanteur fait ses premiers pas dans l'univers du septième art au côté d'un partenaire qui, par contre, y a déjà des assises, en l'occurrence la charmante Daniela Bongongo. Cette dernière a de l'humour dans les veines, son autre talent auquel elle doit sa notoriété dans le milieu du rire congolais.

Habitué à amuser la galerie lors de ses séances de répétition, Gaz Mawete, humoriste à ses heures perdues, a sauté sur la proposition de jouer dans la série de Tosala Films. La jeune star de la chanson y a vu un nouvel espace d'expression d'un talent inné dont il gratifie déjà son entourage. « J'ai aimé, j'ai tout de suite adhéré », a-t-il confié au Courrier de Kinshasa. Son enthousiasme l'a même porté à contribuer à enrichir le scénario à sa manière et à incarner son rôle de jeune marié dans "Sur le canapé".

Chose que nous a confirmée Daniela Bongongo qui, de son côté, a apprécié son personnage. « Je me sentais très à l'aise parce que, d'une part, je restais moi, Daniela Bongongo et, de l'autre, je devais jouer le rôle d'une jeune mariée, ménagère. Grâce à Gaz, j'ai bien pu rendre ce personnage parce qu'il me soutenait toujours, me donnait du punch, m'aidait beaucoup à rester dans mon rôle, à donner le plus. Être sur scène en s'amusant, c'est une posture que j'aime beaucoup parce qu'à ce moment-là, je peux exprimer la joie que je ressens, le bonheur ressenti près d'une personne que j'aime beaucoup parce que lui aussi exprime la même chose : la joie et le bonheur qu'il ressent », nous a-t-elle affirmé.

Pourtant, Daniela s'était montrée hésitante au départ, mais c'était sans compter avec la force de persuasion du producteur et porteur du projet. « Après avoir parlé avec mon réalisateur, Emmanuel Lupia, j'ai décidé de franchir le pas. Je me suis armée de courage et je me suis dit, je vais y aller », a-t-elle dit. Quoiqu'il en soit, a-t-elle ajouté, « c'était plus facile à dire qu'à réaliser. Je me souviens que, un jour, une grosse discussion a éclaté sur le plateau du tournage entre les acteurs et la production. J'avais eu l'impression de voir un immeuble s'écrouler ce jour-là. Il m'a fallu supporter les douleurs de l'enfantement de "Sur le canapé", comme le font toutes les mères, j'ai pleuré ! Mais au bout du compte, j'ai accouché et aujourd'hui voilà le résultat : "Sur le canapé" est sur vos petits écrans, sur Vodacom TV, etc. J'en suis vraiment contente ! »

Rendez-vous de plusieurs ménages

Diffusé maintenant sur le petit écran, notamment sur B-One, "Sur le canapé" est un des rendez-vous cinéma de plusieurs ménages. Le premier test sur le public était l'avant-première, le 22 octobre à l'hôtel Sultani, sous les auspices du sponsor, Vodacom. Anxieuse quant à son retour, Daniela soutient : « Je n'avais aucune prétention. Je ne savais pas comment il allait réagir. Je stressais beaucoup. Je me demandais si le travail abattu était bien fait. Est-ce assez drôle ? Est-ce que ça va faire rire ? Je posais cette question à tout le monde au point de stresser même les réalisateurs, le producteur et voire même mon manager que j'appelais tous les jours pour demander si le projet était à la hauteur, allait faire rire ? Atteindre son objectif ». L'échantillon des Kinois présent à l'avant-première a eu pour effet d'apaiser ses angoisses. « La réaction du public était juste waouh ! Il a adoré, aimé. Le public a applaudi, il a rigolé. Le rire que j'espérais, je l'ai obtenu. Le public a apprécié et il s'est marré. C'était juste waouh ! ».

Daniela Bongongo, la partenaire de Gaz Mawete dans "Sur le canapé" est humoriste, mais aussi une actrice qui a déjà les pieds dans l'univers du cinéma en RDC. Elle a joué dans une série précédente, L'amour à 200 mètres de Canal+. « Le cinéma vient avant l'humour pour moi. L'humour m'a trouvé dans le cinéma, c'est là que j'ai commencé et non l'inverse. Ma première expérience sur un plateau de tournage date d'assez longtemps. J'avais saisi cette occasion pour montrer au réalisateur ce que je pouvais donner, ma capacité à entrer dans la peau du personnage que je devais jouer et d'assurer », a-t-elle dit.

Pour ce qui est de son ressenti vis-à-vis de "Sur le canapé", Daniela n'a pas tari d'éloges à propos de son partenaire, Gaz Mawete qui nous a dit la considérer telle « une petite sœur ». «Ce qui me plaît le plus dans ce rôle, c'est de travailler avec un artiste avec qui j'ai de très bons rapports dans la vie réelle. Gaz Mawete, c'est quelqu'un de très bien très gentil. Je dirais que c'est un ami, un conseiller et un frère. Je me sentais très, très à l'aise d'être à ses côtés, de tourner avec lui ». Comme quoi notre chanteur lui aurait donné la preuve de « la considération et du respect », qu'il nous a affirmé avoir pour l'actrice que du reste, il soutient connaître depuis longtemps. Dès lors, Gaz souhaite « longue vie à la série Sur le canapé » conçu, dit-il, pour être « un projet à long terme ».