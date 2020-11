Congo-Brazzaville: Circulation routière - Les feux de signalisation de la ville océane bientôt remis en sevice

Hors service depuis quelques années, les feux tricolores fonctionneront d'ici peu à travers les principales artères de la ville côtière.

Environ une vingtaine des carrefours de la ville seront dotés des feux tricolores intelligents. Leur remise en fonction réduira certainement les embouteillages fréquemment observés dans la ville.

En plus de la réhabilitation de ces feux, le projet prévoit également l'aménagement des cassis ralentisseurs couramment appelés dos-d'âne sur certaines voies bitumées, notamment sur l'avenue Joseph-Sinald, la route Aéro Service dans le 1er arrondissement; les avenues Bouanga-Kalou et Sainte-Bernadette, dans le 2e arrondissement; l'avenue de la Liberté à Voungou, dans le 3e arrondissement; les avenues Mgr Ernest-Kombo et Maurice-Mountou-Sambou dans le 4e arrondissement; la rue Kouboukouta, la zone Manguier à Siafoumou, l'avenue des Mwéni (Voie d'accès au CEG Mbota-Raffinerie), l'avenue Marcel-Tchionvo, la rue Tchiboul'Ngoma, la zone Makayabou -Zéphirin dans le 5e arrondissement.

Dans le cadre de ce projet, des arrêts de bus seront également placés sur le boulevard Moe-Kaat-Matou, entre le rond-point de la République et le rond-point Kassai. Selon la direction départementale des Transports terrestres, le non-fonctionnement de ces feux cause souvent des embouteillages et des accidents dans la ville.