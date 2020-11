Algérie: Raccordement du port Ghazaouet-autoroute Est-ouest - Le 1e tronçon bientôt réceptionné

Tlemcen — La réception du premier tronçon du projet de raccordement du port de Ghazaouet (wilaya de Tlemcen) à l'autoroute Est-ouest est prévu en fin d'année en cours, a-t-on appris mardi auprès de la direction des travaux publics.

Le chef de service exploitation et entretien des routes, Mohamed Ali Dahmane a indiqué que le premier tronçon de ce projet de 41 kilomètres, qui porte sur une double voie a été réalisé sur 13 km du port de Ghazaouet vers le village d'El Assa dans la commune de Nedroma, soit un taux d'avancement de 95 pour cent pour être livré à la fin du mois de décembre prochain.

Les travaux de ce tronçon dotés d'une enveloppe de 25 milliards DA sont pris en charge par trois entreprises publiques, privées et étrangères. Sa réalisation comprend 7 ouvrages d'art dont 4 viaducs l'un d'eux sur plus de 1 km de long, selon la même source.

M.Ali Dahman a ajouté que le lancement des travaux du deuxième tronçon (10 km) de ce projet est prévue en début d'année prochaine, du village d'El Assa à la route nationale (RN 98) reliant les communes de Tlemcen et de Ghazouat. Ils portent sur la réalisation d'un échangeur au village de Sidi Moussa pour faciliter l'accès à l'autoroute Est-ouest .

Par ailleurs, il est prévu au début de l'année prochaine, la réception du dernier tronçon (16 km) du nouveau projet de la route côtière reliant les deux communes de Ghazaouet et de Marsa Ben M'hidi sur une distance totale de 59 km, ainsi que des projets de réhabilitation de la RN 22.S entre les communes de Tlemcen et Chetouane au niveau de l'échangeur de la localité d'Ain El Houtz et les chemins de wilaya (CW 100 et 109) reliant respectivement les communes de Souani et Nedroma et Bab El Assa et Djebala.

Il est prévu, en outre à la même période, la réception du projet de réalisation du port de pêche de Sidna Youchaa dans la commune de Dar Yaghmoracene, qui enregistre actuellement des travaux d'aménagement externe et de réalisation des points de vente de poissons avec un taux d'avancement de 90%.