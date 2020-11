Algérie: Sélection algérienne - Les joueurs ont envie de battre le record d'invincibilité africain

Alger — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a indiqué que ses joueurs avaient envie de battre le record d'invincibilité sur le plan africain, détenu par l'Egypte (24 matchs).

"Les joueurs ont envie d'aller battre le record des Egyptiens. Des petites choses comme ça sont importantes. Ce n'est peut-être pas la plus importante des motivations, moi c'est plutôt une Coupe du monde qui se profile dans peu de temps qui m'intéresse, nous avons envie d'y être absolument.

Il y aura la CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) aussi, nous sommes champions d'Afrique, on sera de facto l'équipe à battre, autant dئéléments de motivation, les joueurs aiment ça", a indiqué Belmadi dans un entretien accordé lundi soir à l'émission Football Show sur beIN Sports 1.

Les "Verts" sont invaincus depuis 20 matchs. La dernière défaite remonte au 16 octobre 2018 à Cotonou face au Bénin (1-0), dans le cadre des qualifications de la CAN-2019.

La double confrontation face au Zimbabwe, les 12 et 16 novembre dans le cadre des 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021, sera une belle occasion pour l'Algérie de revenir à deux matchs du record égyptien. Belmadi a insisté sur le travail de motivation effectué après le succès décroché à la CAN-2019 en Egypte, afin d'éviter les désillusions. "Je ne suis pas de nature à transmettre des messages (...) Je ne suis pas de nature à m'étaler sur un succès, je sais que ce métier est difficile, je sais que la joie d'hier peut se transformer très rapidement en désillusion, je suis peut-être un peu rabat-joie parfois, mais les joueurs savent qu'ils n'ont pas devant eux un entraîneur qui leur dit +Vous êtes les plus beaux+, mais plutôt je leur rappelle comment ils y sont parvenus. Nous avons eu une discussion très franche, une sorte de deal. Juste pour garder un poste ne

M'intéresse pas, tout le monde a envie d'aller loin et de ne pas se contenter de ce qui a été déjà réalisé", a-t-il ajouté.

Le coach national a de nouveau montré son ambition d'aller à la prochaine Coupe du monde 2022 et surtout de faire bonne figure.

"Chaque possibilité de jouer des matchs est une étape vers la progression et le vécu qu'on peut avoir ensemble. On essaye de progresser à chaque fois. Depuis la CAN-2019, nous avons joué des matchs de haut niveau contre de grosses équipes, nous sommes en permanente progression, on marque des buts, on encaisse peu. On est loin d'être ridicules".

Enfin, Belmadi a réitéré son engagement envers l'équipe nationale, balayant toute intention de quitter le "Club Algérie" avant la fin de son contrat qui expire à l'issue du Mondial-2022."Je n'ai aucun plan de carrière. Je suis à 2000% avec l'Algérie, j'ai une Coupe du monde, je ne peux pas penser à autre chose. Aujourd'hui, c'est l'Algérie, rien que lAlgérie", a-t-il conclu.