Ile Maurice: Les réponses aux questions adressées au PM

Poste de police à Ebène : Cinq véhicules volés rapportés depuis janvier

Deven Nagalingum (MMM), voulait connaître le nombre de véhicules volés à Ebène et s'il y a eu des arrestations. Pravind Jugnauth lui répondra que, de janvier 2020 à ce jour, cinq cas ont été rapportés à la police et font l'objet d'une enquête. À Osman Mohamed (PTr), qui interrogeait le PM sur le nombre de véhicules volés à travers l'île, Pravind Jugnauth répondra que 310 vols de véhicules ont été rapportés à travers l'île. Si 79 ont été retrouvés, 231 véhicules ne l'ont pas été. Pour le PM, avec la prolifération des bureaux à Ebène et le nombre limité de parkings, les propriétaires de voitures sont enclins à se garer sur le bas-côté de la route, loin de leur lieu de travail et sans surveillance CCTV. Du coup, des mécréants en profitent pour voler des voitures. Pour prévenir la récurrence de tels vols, un poste de police, avec 11 officiers, a été mis en place au Utility Building depuis le 30 octobre 2018.

Le chef du gouvernement annonce aussi que des pourparlers sont en cours avec la police et les opérateurs pour trouver des solutions concrètes, notamment la construction d'autres parkings payants. Shakeel Mohamed (PTr) est intervenu en affirmant que le PM semble défendre la performance de la police et qu'il doit y avoir un genre de trafic depuis que le gouvernement a donné des permis pour des fonderies de métaux. Et qu'il est fortement possible que des «amis» du gouvernement avec des permis de fonderie, fondent les véhicules pour le profit. Osman Mohamed s'est laissé un peu égratigné par le PM alors qu'il l'interrogeait sur l'ouverture d'un poste de police à Ebène. «Si l'honorable député a écouté attentivement ma réponse, j'ai mentionné que le 30 octobre 2018 un Police Post géré par 11 officiers a été mis en place dans le Utility Building.»

Kidnapping et abus sexuel allégués : La mineure transportée à l'hôpital SSRN dans une voiture privée

« Les deux véhicules affectés au poste de police de Pamplemousses étant déjà engagés dans d'autres fonctions officielles et, à la demande de la famille, une voiture privée appartenant à un proche de la victime a été utilisée pour la transporter à l'hôpital SSRN pour un examen médical.» C'est la réponse du chef du gouvernement à une question de Eshan Juman (PTr) qui l'interpellait sur le kidnapping et abus sexuel allégués sur une fillette de 8 ans, le 10 octobre. La fillette était accompagnée de sa mère et d'une Woman Police Sergeant. «Est-ce une pratique courante pour la police de renvoyer une victime de huit ans kidnappée, séquestrée et abusée à la maison au lieu de l'emmener à l'hôpital en raison d'un manque de transport et de les rappeler plus tard au poste de police pour faire la requête pour conduire l'officier de la brigade des nineurs et la victime ?» Cette question du député a été rejetée par le speaker Sooroojdev Phokeer qui trouvait la question trop longue. Un échange violent a suivi. "I will take the time that it needs." Le speaker a bondi de sa chaise en lançant : "No I regulate Parliament. I am ordering you, you put your question in one minute," a-t-il prévenu le député rouge qui lance, "Ekouté do." Le speaker est finalement passé à la question suivante.

Conseil des jeunes pour l'environnement : Les membres nommés par le PM

«Tous les membres du conseil seront nommés par moi et resteront en fonction pendant deux ans.» Réponse du PM à Joanna Bérenger (MMM) sur la mise en place du National Youth Environment Council (NYEC), sa constitution et la sélection de ses membres. Ce conseil regroupera 14 membres, âgés de 18 à 35 ans, qui ont un vif intérêt dans la protection de l'environnement. Pravind Jugnauth ajoutera qu'une fois les représentants des ONG sélectionnés, le NYEC sera constitué et commencera à fonctionner. Les cinq ONG évolueront dans plusieurs domaines d'expertise notamment les sciences marines, la biodiversité, le changement climatique, l'agriculture durable et l'éducation/le patrimoine. Un appel à candidatures a été lancé et il prend fin le 20 novembre. L'objectif du conseil est de permettre aux jeunes de contribuer à la prise de décisions sur les questions liées à la protection de l'environnement. «Le Conseil offrira aux jeunes une plateforme pour dialoguer avec les décideurs politiques à travers moi sur des questions liées à la durabilité, aux programmes politiques et à la résilience climatique.»

Force policière : 119 postes vacants

Au 5 novembre, 119 postes étaient vacants pour les inspecteurs de police et supérieurs pour les deux sexes. Des fonds sont disponibles pour remplir dix postes pendant l'année financière courante. C'est la réponse de Pravind Jugnauth à Adil Ameer Meea (MMM) sur le nombre de postes vacants dans la force policière et quand ils seront remplis. Selon le chef du gouvernement, le recrutement dans la fonction publique est limité aux secteurs prioritaires en raison de la pandémie du Covid-19 et de son impact négatif sur les finances publiques. Dans le cadre du Budget 2020-21, il a été annoncé qu'un comité serait mis en place sous la présidence du secrétaire du cabinet et du chef de la fonction publique pour faire des recommandations sur le pourvoi des postes vacants essentiels dans les ministères et départements. Une somme d'environ Rs 300 millions a été allouée à cet effet pour l'ensemble de la fonction publique.