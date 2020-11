Ile Maurice: Pétition électorale - Match draw entre Collendavelloo et Adebiro

Ni vainqueur ni vaincu entre l'ex-Deputy Prime Minister Ivan Collendavelloo et Jenny Adebiro par rapport à la pétition électorale. La demande d'Ivan Collendavelloo de suspendre la pétition électorale déposée par Jenny Adebiro en attendant la motion réclamant la révision judiciaire de Roshi Bhadain a tout simplement été rejetée par la Cour suprême.

Dans un jugement rendu hier le 10 novembre 2020, les juges Aruna Devi Narain et Denis Mootoo ont statué que la demande d'Ivan Collendavelloo n'a plus sa raison d'être étant donné que la Cour suprême s'est déjà prononcé sur la motion du leader du Reform Party, Roshi Bhadain et a refusé d'accorder l'autorisation à ce dernier pour une révision judiciaire de la décision du commissaire électorale de l'Electoral Supervisory Commission concernant les résultats des élections générales de novembre 2019.

Pour rappel, Roshi Bhadain a déposé une motion devant la Cour suprême pour avoir recours au conseil privé.

Les juges ont observé ne pas avoir été persuadés par le written submission de Me Ravind Chetty, Senior Counsel, qui représente l'ex Deputy Prime Minister Collendavelloo et « would have declined to grant any stay of the hearing of the said petition. »

Ivan Collendavelloo a également demandé que plusieurs paragraphes de la pétition électorale de Jenny Adebiro soient rayés. Quant aux juges, ils sont d'avis que seuls certains de ces paragraphes doivent être rayés.

Les juges précisent toutefois que les paragraphes 30 à 55 et 65 de la pétition électorale de Jenny Adebiro « raise issues » par rapport au processus de comptage, « which may properly be considered by a Court hearing an election petition » dans le but de déterminer si un ordre pour le recomptage du scrutin « cannot therefore be said to be unnecessary for the purposes of Rule 15 (1).»

Les juges ont donc refusé de rayer les paragraphes 30 à 35 et 65. Ivan Collendavelloo avait indiqué que ces paragraphes sont vagues et incertains car ils ne révèlent aucune « reasonable cause of action ».

Lors des élections générales de novembre 2019, Ivan Collendanvelloo avait obtenu 8 959 voix alors que Jenny Adebiro avait récolté 8 867 votes soit une différence de 92 voix.

Dans sa pétition, Jenny Adebiro a réclamé un recomptage de votes dans la circonscription No19 (Stanley-Rose-Hill) et de passer au crible tous les bulletins rejetés afin de vérifier leur validité.