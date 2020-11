Mauritanie: Des bateaux pour approvisionner les marchés en fruits et légumes

En Mauritanie, le gouvernement intervient pour enrayer la flambée des prix des fruits et légumes constatée ces derniers jours sur les marchés de Nouakchott. À l'origine du problème, une pénurie de ces produits importés du Maroc.Des bateaux ont été affrétés pour approvisionner les marchés.

Depuis trois semaines, l'unique point de passage à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie est fermé. Des dizaines de camions qui se dirigeaient vers la Mauritanie et d'autres pays ouest-africains, ont du rebrousser chemin. Des chauffeurs marocains et des importateurs mauritaniens affirment que des indépendantistes du Front Polisario sont à l'origine de l'interruption du trafic.

Aucun commentaire officiel sur la question du côté des autorités mauritaniennes, mais le gouvernement mauritanien a décidé d'approvisionner le marché à l'aide de bateaux, dont le premier a accosté en début de semaine au port de Nouakchott, comme l'a confirmé la ministre du Commerce de la Mauritanie, Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, en visitant le grand marché aux légumes de Nouakchott. Notre pays a connu une « situation imprévue », reconnaît la ministre mais « nous sommes en train de la surmonter ».

« Un premier bateau chargés de conteneurs transportant des fruits et légumes vient d'arriver aux port de l'amitié de Nouakchott. D'autres navires suivront les jours à venir. nous avons également des produits parvenus par d'autres moyens. Le gouvernement a pris des mesures afin qu'une telle situation ne puisse plus se reproduire. Nous tenons à l'approvisionnement régulier de nos marchés. En attendant, je profite pour lancer cet appel : les importateurs et les autres acteurs dans ce secteur, doivent s'adonner à l'agriculture. Le gouvernement encourage tout mauritanien intéressé. Nous avons des terres fertiles er suffisamment d'eau pour les mettre en valeur. Chacun doit prendre ses responsabilités. »