Congo-Kinshasa/Angola: Vingt-deux Léopards sont déjà internés à Safari Beach

Un groupe de Léopards convoqués par le sélectionneur Christian N'sengi Biembe Seke Seko est arrivé mardi à Kinshasa vers midi en provenance de l'Europe. Ils ont rejoint les premiers arrivés et d'autres qui étaient déjà sur place ici au pays, à Safari Beach, dans la commune de la N'sele, où ils sont internés en prévision de la double confrontation contre les Palancas Negras de l'Angola, dans le cadre des 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021.

Sont arrivés mardi à midi : Christian Luyindama (Galatasaray/ Turquie),

Marcel Tisserand (Fenerbahçe/ Turquie), Fabrice Nsakala (Besiktas/ Turquie), Glody Ngonda Muzinga (FCO Dijon/ France), Samuel Moutoussamy (Fortuna Sittard/ Pays-Bas), Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/ Belgique), Neeskens Kebano (Fulham FC/ Angleterre), Gaël Kakuta Moc (RC Lens/ France), Jordan Botaka (La Gantoise/ Belgique), Edo Kayembe (KAS Eupen/ Belgique), et Joël Ngandu Kayamba (Viktoria Plzen/ République Tchèque).

Ils ont rejoint Joël Kiassumbua (FC Servette/ Suisse), Fabrice Ngoma Luamba (Raja Club Casablanca/ Maroc), Yannick Bangala Litombo (FAR Rabat/ Maroc), et Ben Malango Ngita (Raja Club Casablanca/ Maroc) qui, eux, sont arrivés depuis lundi. Sur place au pays, ils ont trouvé Jackson Lunanga (AS Maniema/ RD Congo), Baggio Saidi (JS Groupe Bazano/ RD Congo), Bridel Efonge Liyongo (JSK/ RD Congo), Djos Issama Mpeko (TP Mazembe/ RD Congo), Joel Beya (TP Mazembe/ RD Congo), Dark Kabangu (DCMP/ RD Congo), et Beaudrick Bobo Ungenda (Primeiro do Agosto/ Angola).

Il ne reste plus qu'un seul élément, Chancel Mbemba Mangulu (FC Porto/ Portugal) qui est attendu ce mercredi à midi.

D'autres joueurs dont le latéral droit d'Ajaccio Gédéon Kalulu (L2 France), l'attaquant de Lorient Yoane Wissa, le milieu de terrain d'Elche Omenuku Mfulu, Paul-José Mpoku, Arthur Masuaku, Jordan Nkololo sont déclarés forfaits pourtant convoqués par le sélectionneur pour diverses raisons. N'sengi Biembe va se contenter de son plan B pour faire face à cette double confrontation très capitale pour l'avenir de l'équipe nationale.

Quid du protocole sanitaire pour ces matches ?

Par ailleurs, le Comité d'urgence de la Confédération africaine de football (CAF), a validé vendredi les mesures spécifiques en rapport avec ces différents matches des 3ème et 4ème journées de la course pour la Can. Ainsi, tout match devra être joué si l'équipe compte au moins onze (11) joueurs (dont un gardien de buts) et quatre (4) remplaçants. Dans le cas où une équipe ne peut se rendre sur le lieu du match ou recevoir un match pour des restrictions de voyage ou autres motifs liés à la COVID-19, elle sera considérée comme ayant perdu le match par 2-0.

Si une équipe ne dispose pas du nombre minimum de joueurs requis, soit onze (11) joueurs (dont un gardien de buts) et quatre (4) remplaçants) parce qu'ayant soit testés positif au covid-19, elle sera considérée comme ayant perdu le match 2-0. Le nombre de remplacements autorisés est fixé à cinq (5) joueurs par équipe. Chaque équipe bénéficiera de trois opportunités pour effectuer ces remplacements au cours du match.

Quid du public dans les stades ?

D'après le protocole, tous les matches doivent se disputer à huis clos, c'est-à-dire, sans spectateurs. Cependant, la Caf propose à ce que si le gouvernement du pays hôte souhaite la présence de spectateurs, sa Fédération devra écrire à l'administration sportive du Caire même si la capacité maximale du stade sera, dans tous les cas, limitée.