Congo-Kinshasa: Fiabilisation et Sécurité des Transports en Commun - Gentiny Ngobila lance l'Application HOJA

Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa a procédé ce mardi 10 novembre 2020 au lancement de l'Application Hoja au Musée National.

Cette application révolutionnera la sécurité dans le domaine du transport en commun dans la ville de Kinshasa où la criminalité des dernières semaines avait créé le désarroi surtout parmi les femmes obligées d'emprunter le transport seules assez tard le soir. L'application est une production d'une start-up franco-congolaise, qui bien utilisée pourra contribuer à la sécurité sociale de la population au regard des enlèvements de ces dernières semaines.

Il s'agit dans un premier temps d'enregistrer tous les véhicules de transport en commun en circulation. Cet enregistrement se fera aussi au même moment pour le nom du chauffeur et des autres détails le concernant.

Les usagers de transport en commun n'auront qu'à introduire le numéro attribué au véhicule, voiture taxi ou autres sur son téléphone portable pour avoir toutes les informations que l'on désire sur le chauffeur et sur le véhicule, l'astuce étant celle de télécharger au préalable l'application sur son téléphone.

Il se pose un grand problème pour l'applicabilité de cette fonction dans la ville au vu de fréquents changements de conducteurs de taxis et des taxi-bus. C'est une objection aisément balayée par les initiateurs de l'application qui précisent que l'application donnera la latitude au propriétaire des voitures et des véhicules de mettre à jour les informations contenues dans l'application dans des conditions sécurisées.

Comme le Gouverneur lui-même a pu s'en rendre compte en faisant une expérience ; une voiture dûment enregistrée pour expérimentation a donné à l'Autorité de la Ville sur place toutes les informations sur la voiture et son chauffeur.

Cette application ouvre des perspectives intéressantes pour les usagers de taxis qui suscitent suspicion parce qu'ils peuvent avoir rapidement toutes les informations concernant le chauffeur et le véhicule avant de s'y embarquer. Ils peuvent alors envoyer ces détails à des proches qui savent qui interroger en cas d'incident.

Elle peut même donner aux autorités la latitude de lutter contre le phénomène de racket de la population appelée "demi-terrain" initiée par les chauffeurs qui consiste à sectionner le trajet d'une course en plusieurs sections pour bénéficier plus.

C'est donc une application intéressante qui ne peut aboutir au succès que si les services de la ville se montrent sérieux et disciplinés.

Il s'agira d'une grande première, parce que le Gouvernorat de la ville devra travailler en partenariat avec le privé pour sécuriser à partir du téléphone portable la population. Cette application pourra bien entendu nettoyer la mentalité de la population de Kinshasa et elle entre dans la ligne droite des actions préconisées par le Gouverneur de la ville dans le cadre de son programme "KIN -BOPETO" qui est destiné à assainir la ville de Kinshasa.

Tout habitant de Kinshasa pourra avoir la possibilité d'identifier par lui-même le véhicule qu'il veut emprunter et prendre des dispositions pour sa sécurité.

Cependant, pour que l'application Hoja soit efficace, il importe que tout véhicule qui fait le transport dans la ville soit enregistré et que les détails concernant le chauffeur et les précisions sur sa personne aussi. Et c'est là que la discipline des services de la ville sera appelée à la rescousse. On se souviendra que plusieurs enregistrements des véhicules privés et de leurs détails n'ont jamais survécu plus de deux ans. Il s'agira ici que le service de transport de la ville se montre sérieux et appliqué pour aboutir au succès de l'opération.

La start-up Hoja est une recommandation du Chef de l'Etat aux autorités de la ville et elle a reçu le prix de la meilleure start-up lors d'un concours organisé par Google en France en 2018.