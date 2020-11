Congo-Kinshasa: Presque tous les candidats aux élections de demain ont fait le déplacement du Palais de la nation

L'arrivée de Moïse Katumbi à Kinshasa et l'accueil chaleureux lui réservé est venu rappeler à ceux qui ont tendance à l'oublier que l'électorat Congolais est très morcelé et que tous les leaders majeurs du pays peuvent se targuer de jouir d'une base confortable pour prétendre sans alliance à la magistrature suprême.

Jean- Pierre Bemba est suffisamment populaire et il a un électorat important non seulement dans l'ex province de l'équateur mais aussi à Kinshasa. Il en est de même de Moïse Katumbi et de Martin Fayulu. Tous ces leaders politiques ont des ambitions légitimes de conduire un jour le pays pour mettre en œuvre leur programme de gouvernement. Qui pourra réclamer une popularité capable d'éclabousser celle des autres au piont d'exiger d'eux de céder lui sans passer par les élections ?

Certains protagonistes politiques ont un avantage d'une implantation nationale, au point qu'ils peuvent rogner sur l'électorat des autres leaders politiques sur leur propre fief. Le président de la République est de ceux-là, en ceci qu'il jouit d'une campagne permanente durant son mandat au point qu'il devient connu et parvient à se forger des sympathisants partout sur l'étendue de la République. Quelques uns des grands leaders ont le même avantage. Mais ce n'est pas un avantage décisif. Le Congolais vote généralement, non pas sur base du programme présenté par les candidats, mais sur base des affinités ethniques.

Ce qui revient à dire que le ballet des consultations du Président de la République qui est en train de se jouer présentement et qui a semblé créer un semblant d'unité des leaders, n'est que momentané. C'est une concorde de circonstance.

En fait, les expériences des élections passées ont donné des leçons aux acteurs politiques congolais qui se voyaient déployer des efforts pour ne pas les voir couronner des succès. Que de l'argent investi par les candidats malheureux aux élections et des efforts fournis pour voir au finish, des personnes qui n'avaient aucune chance de gagner les élections figurer parmi les gagnants. Ainsi, les consultations du Président de la République ont cet avantage d'offrir aux protagonistes politiques de participer de manière active à l'élaboration des règles de jeu pouvant fiabiliser le jeu politique sur le plan national.

Les consultations du Président de la République ont eu l'engouement qu'on leur connait à cause de cette donne simple. Pour le reste, chacun de ces acteurs garde son ambition de présidentiable intact et le fera valoir en temps opportun.

Dommage que le jeu des alliances avant les élections à deux tours ne soient pas encore rétablies, parce que le deuxième tour des élections présidentielles fut supprimé par la majorité du Président Joseph Kabila dans le but clair de lui faciliter la tâche parce qu'il avait une plus grande capacité de réunir en un seul tour ses sympathisants tout en créant astucieusement la division dans les rangs de l'opposition, qui, incapable de se mobiliser et de gérer les ambitions des uns et des autres, se fragmentait et perdait.

Le phénomène de Martin Fayulu qui n'avait pas une assise nationale et qui l'eut par le conclave de Genève ne sont pas fait pour perdurer. En effet, il s'était produit autour de lui une alliance semblable à celle qui se fait au deuxième tour des élections dans les pays où il y a un deuxième tour. Aussitôt ce dossier des élections clos, chaque acteur majeur avait vite fait de récupérer son électorat pour les échéances à venir.

Alors, après les consultations et l'unité qui s'y est manifestée, les analystes avertis savent que les sujets qui les ont réunis une fois atteints, il faudrait resserrer les rangs et être prêts pour les échéances de 2023. Encore faudra-t-il que la paralysie actuelle des réformes devant mener à ces élections transparentes voulues par tous les acteurs politiques n'handicapent durablement le tenue de dites élections dans les délais constitutionnelles. Les Consultations sont donc à ce titre une concorde avant les empoignades.