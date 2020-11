Congo-Kinshasa: PDIFM - Un atelier d'experts organisé pour la révision de la Loi n°002/2002 sur les coopératives d'épargne et de crédit

Il se tient depuis hier mardi 10 novembre 2020, dans la salle Suzanne MUK de Sultani Hôtel, à la Gombe, l'atelier national de 4 jours relatif à la validation du projet révisé de la Loi n°002/2002 du 02 février 2020 sur les coopératives d'épargne et de crédit en RDC.

Organisé sous la férule de la Banque Centrale du Congo, cet atelier projette l'adoption, par tous les experts y conviés, du projet de loi préparé par le Groupe d'Experts multidisciplinaires pour l'amélioration des dispositions légales dans le secteur de la microfinance. Dans son allocution prononcée à l'ouverture de ces assises, Jean-Louis Kayembe, Directeur Général de la Politique monétaire et des Opérations bancaires à la BCC, a souligné que la Loi n°002/2002 revêt d'un caractère anachronique vieux de 18 ans au regard des avancées observées dans le secteur de la microfinance, de meilleures pratiques de l'heure et de l'adhésion de la RDC au programme OHADA. Cette même loi, a-t-il enchaîné, a débouché sur des insuffisances remarquables au regard notamment, du nombre des institutions mutualistes en dissolution forcée, prononcée par la Banque Centrale du Congo, à la suite de la rupture de leurs équilibres fondamentaux.

Outre les raisons ci-dessus, Jean-Louis Kayembe a relevé quelques faiblesses de la Loi en vigueur sur les coopératives d'épargne et de crédit en RDC. Il a cité l'absence d'une vision stratégique des promoteurs et la non maîtrise de la croissance des institutions, l'ignorance par les membres de leurs droits et obligations, la mauvaise gouvernance découlant de la non séparation claire des rôles de l'organe délibérant et de l'exécutif, le manque de contrôle des institutions par les membres, l'absence d'une main d'œuvre qualifiée et les modes de désignation des dirigeants et de gestions inappropriés pour un établissement de crédit, l'incapacité de mettre en place un dispositif de contrôle interne efficace, l'absence d'un système d'information et de gestion susceptible de gérer de façon ordonnée la multiplicité des opérations des institutions et d'en maîtriser les risques et, au finish, la mauvaise gestion du portefeuille-crédit, principale case de la dégradation de la situation financière de la plupart des Coopératives d'Epargne et de Crédit (COOPEC).

Face à toutes ces failles, le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Deogratias Mutombo, a mis sur pied le G-40, un Groupe d'Experts multidisciplinaires, qui a préparé un avant-projet de Loi en y intégrant les observations de tous les acteurs non consultés à ce jour afin de disposer d'une Loi qui tienne compte de meilleures pratiques de la microfinance et assure la promotion et le développement harmonieux du secteur.

Peu avant d'ouvrir le bal des échanges fructueux entre les experts, Jean-Louis Kayembe a salué l'appui technique et financier de la Banque Mondiale au renforcement de la réglementation et de la supervision du secteur de la microfinance en RDC dans le cadre du Projet de Développement des Infrastructures Financières et de Marchés (PDIFM), une initiative du Gouvernement Congolais mise en œuvre par la Cellule d'Exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles qui est une structure rattachée au Ministère des Finances.

Quid sur le PDIFM

Devant la presse mobilisée à cet évènement, Didier Muderwa, Responsable du CFEF et chargé des opérations du PDIFM, a expliqué que le PDIFM vise la modernisation de l'infrastructure des paiements et l'accroissement de la disponibilité des financements à terme pour les micros, petites et moyennes entreprises (MPME).

Il va s'agir, a-t-il poursuivi, de l'achèvement de la mise en œuvre d'un Système de Transfert Automatisé et un Dépositaire Central des Titres (ATS/CSD) afin de permettre à la BCC de surveiller et gérer le risque systémique et de mettre en œuvre ses objectifs de politiques monétaires.

Aussi, le commutateur national des cartes bancaires (Switch) connectera toutes les banques commerciales à l'ATS de la BCC, les systèmes exploités par des tiers pour les paiements électroniques et de renforcer de contrôle au niveau du blanchiment des capitaux.