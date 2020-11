Congo-Kinshasa: Emmanuel Ramazani Shadari fait la restitution de la retraite politique du FCC aux cadres du PPRD

Le PPRD vit les soubresauts politiques actuels avec un calme qui ne peut dériver que d'une discipline de fer de ses membres. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la réunion du Comité Exécutif du PPRD présidé par le SP Emmanuel Shadari qui avait tenu à faire part au PPRD de ce qu'était la retraite Politique du FCC.

Le PPRD a rappelé à ses membres la position du FCC que le Parti cher au Président Joseph Kabila adopte aussi, concernant les Consultations du Président de la République qui sont en cours.

Le PPRD reste ouvert aux pourparlers, mais dans le cadre de la structure commune de l'accord de gouvernance FCC-CACH. En dehors de cette structure, le PPRD, comme le FCC, s'inscrit en faux à toute autre démarche tendant à méconnaitre les engagements librement pris.

A ce sujet, le PPRD rappelle aux membres qui seraient tentés de prendre part aux consultations du Chef de l'Etat qu'ils iraient à titre individuel et ne pourraient en aucun cas engager le PPRD et le FCC. Ils devraient tirer les conséquences qui s'imposent.

Le PPRD rappelle en outre qu'il ne reconnait aucun des actes posés par le Chef de l'Etat en violation flagrante de la constitution et continue à lui demander de retirer ses actes et de se conformer aux lois du pays.

C'est pour cela que le PPRD considère que le Président de la République a rendu la Cour Constitutionnelle inopérante en y nommant 11 juges en lieu et place de 9 juges reconnus constitutionnellement. Il a nommé des militaires et des juges en violation intentionnelle de la constitution et que toutes les démarches qu'il entreprendrait dans cette perspective pour conforter ces actes illégaux ne seront pas reconnus par le PPRD.

Après cette restitution qui devait fixer les esprits de membres du PRD, plusieurs autres sujets d'actualités furent abordés avec franchise et honnêteté.

En effet, l'opinion est saisie des démarches de l'autre camp de la coalition qui se livre à un travail de débauchage de députés du FCC dans le but de renverser la majorité au Parlement. L'argent serait utilisé et des tentatives infructueuses mises en exergue. Pourtant, personne n'a jusqu'ici produit des évidences sur ce point et sûrement qu'une mise en garde des membres du PPRD sur ce sujet précis doit avoir été porté à l'attention des membres du Parti par Emmanuel Shadari.