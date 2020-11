Afrique de l'Ouest: Sénégal/Guinée-Bissau - Le groupe des « Lions » au grand complet

Le stage de préparation de l'équipe nationale a débuté avant-hier avec l'arrivée des 9 joueurs de la sélection. Le reste de la troupe a débarqué lundi pour compléter le groupe qui aura deux séances d'entraînement aujourd'hui (matin et après-midi), au stade Lat Dior, lieu de leur confrontation avec la Guinée-Bissau demain, à 16 heures.

L'équipe du Sénégal a démarré son regroupement dimanche dernier. Le sélectionneur national avait sous la main 9 joueurs : les trois gardiens Edouard Mendy, Alfred Gomis et Bingourou Kamara, Cheikhou Kouyaté, Habib Diallo, Moustapha Name, Ismaïla Sarr, Youssouph Sabaly et Naby Sarr.

Ce groupe a effectué une première séance le même jour, au stade Lat Dior. Mais le gros de la troupe a débarqué hier et a eu droit à un galop d'entrainement avec des ateliers technico-tactiques, au stade Lat Dior.

Deux autres séances sont prévues aujourd'hui (matin et après-midi), suivies de la conférence d'avant-match que tiendra Aliou Cissé, à 17 heures.

Contre les « Djurtus » de Guinée-Bissau, les « Lions » du Sénégal vont vers un gros challenge et savent qu'aucun match ne sera facile pour eux.

Surtout face à une équipe bissau-guinéenne qui a repris du poil de la bête et qui jouera sans complexe. Et la cascade de blessures n'est pas pour arranger la situation.

En effet, le sélectionneur national a appelé en renfort Alpha Dionkou, Formose Mendy, Babacar Fall, Naby Sarr et Sada Thioub. Aliou Cissé a averti récemment que ce match se jouera de la même manière que lors des éliminatoires des Can 2017 et 2019 « pour gagner avec sérénité et concentration ».

Et cet engouement et cette ferveur autour de ce match contre la Guinée-Bissau prouvent tout simplement « qu'aucun match ne sera facile pour l'équipe ».

Selon lui, « cette double confrontation doit permettre au Sénégal de rester leader » et pour cela, les « Lions » devront engranger le maximum de points sur ces matches-là ».

Récemment, lors d'une conférence de presse de présentation de sa liste, le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Baciro Candé, avait averti que son équipe avait changé.

Et les « Djurtus », avait-il rappelé, ont fait de cette double confrontation « une question de fierté nationale parce que tout simplement son équipe veut titiller le Sénégal ».

Demain, à partir de 16 heures, au stade Lat Dior de Thiès, on aura un premier aperçu de ce que vaut cette équipe bissau-guinéenne.

HABIB DIALLO, ATTAQUANT

« Notre objectif, c'est de gagner ici et en Guinée-Bissau »

La déroute contre le Maroc appartient au passé et les joueurs sont concentrés sur la confrontation avec la Guinée-Bissau. C'est l'avis de Habib Diallo, l'attaquant des « Lions » du Sénégal qui estime qu'un match amical est différent d'un match officiel de qualification.

« On se prépare comme sur les autres matches, j'espère qu'on va bien gérer cette rencontre et gagner ici d'abord. On a perdu contre le Maroc, mais les matches amicaux et les matches de qualification ne sont pas pareils.

Contre Maroc, c'était une erreur et on espère que ça ne se reproduira pas», a laissé entendre le nouvel attaquant du Racing Club de Strasbourg. « Notre objectif, c'est de gagner ici et chez eux pour la qualification.

Si chacun apporte ce qu'il a appris dans son club et essaye d'appartenir à un groupe solide et soudé, on s'en sortira. Nous sommes plus que déterminés à remporter les six points », a déclaré Habib Diallo.

Le natif de Thiès avait inscrit, en novembre dernier, le deuxième but du Sénégal lors de la victoire (2-0) du Sénégal contre le Congo comptant pour la première journée des éliminatoires de la Can.

MOUSTAPHA NAME, MILIEU DE TERRAIN

« On se prépare sérieusement pour continuer l'aventure »

Après la sélection en équipe nationale locale, Moustapha Name va faire son entrée au niveau des seniors ; ce sera à l'occasion de la double confrontation avec la Guinée-Bissau dans ces éliminatoires de la Can 2021. Le sociétaire de Paris Fc (Ligue 2 française) a dit toute sa fierté d'avoir été convoqué par le sélectionneur national, Aliou Cissé.

« Je suis effectivement content d'avoir été appelé par le coach. Auparavant, j'ai fait la sélection des jeunes, mais ce n'est pas pareil. C'est donc un sentiment de fierté et de satisfaction d'être là, en sélection senior », a-t-il dit.

Le jeune milieu de terrain dit n'avoir pas rencontré de problème d'adaptation. Selon lui, il a été bien accueilli dans le groupe où règne une concurrence saine.

« C'est une famille, un groupe soudé et cela ne m'étonne pas. Nous allons vers deux matches très importants, décisifs pour les échéances futures. On prépare donc sérieusement ces deux matches pour continuer l'aventure », a-t-il déclaré.