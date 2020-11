Burkina Faso: Elections couplées du 22 novembre - La générosité de DPS

Le candidat de Vision Burkina, parti pacifiste, à l'occasion des élections du 22 novembre prochain, a fait parler son cœur hier à Bobo-Dioulasso : dans cette partie ouest de notre pays, Kiemdoro Dô Pascal Séssouma a remis un chèque à l'hôpital Souro Sanou et à des veuves et orphelins de FDS tombées sur le champ de bataille.

C'est un candidat dont la démarche pour la conquête de l'électorat tranche d'avec celle des autres concurrents dans cette course au palais de Kosyam : en lieu et place des grands rassemblements sur la place publique, Kiemdoro Dô Pascal Sessouma a préféré organiser des rencontres de proximité afin de manifester sa compassion et sa solidarité à l'endroit de ses interlocuteurs du jour ; à l'hôpital Souro Sanou, où il s'est rendu tôt le matin, le candidat de Vision Burkina a voulu se faire une idée des conditions de travail du personnel pour ensuite mesurer la place et le rôle de cette infrastructure dans le système sanitaire de notre pays.

Une visite qui coïncide avec le centenaire cette année de la création du CHU Souro Sanou ; un hôpital qui, malheureusement, est encore loin de répondre aux attentes des patients et qui mérite mieux selon Dô Pascal Séssouma.

« Ce centenaire doit être porté à la connaissance du peuple burkinabè. Malgré la modicité de ses moyens, le seul hôpital de référence dans toute cette partie ouest de notre pays fait ce qu'il peut.

Mais nous politiciens, nous dépensons des sommes énormes lors des campagnes pour les meetings et les déplacements, des sommes qui peuvent servir à améliorer les conditions de prise en charge des malades dans nos hôpitaux.

Mais hélas », a déploré le candidat de Vision Burkina. C'est alors pour manifester sa bonne foi et montrer l'exemple à ses concurrents que le candidat de Vision Burkina a remis aux responsables de l'hôpital un chèque afin, dit-il, de contribuer à l'amélioration des conditions de prise en charge des malades.

De Souro Sanou, Kiemdoro Dô Pascal Séssouma et sa délégation mettront le cap sur Belleville où les attendait la famille Sanou. Ici l'ambiance était des plus pathétiques avec Marie Rose Sanou, cette veuve qui a rejoint sa famille biologique après le décès de son époux, un FDS tombé en 2018 sous les balles assassines des terroristes à l'est du Burkina.

Et depuis, la vie est presque devenue un chemin de croix pour cette veuve qui a en charge deux enfants. Pour le candidat de Vision Burkina, la situation de ces femmes qui ont perdu leur mari sur les champs de batailles mérite une attention particulière. «N'oublions pas que des hommes sont tombés pour la défense de la patrie.

Des gens qui ont donné leur vie pour nous. J'invite les politiciens à arrêter un instant la campagne et à penser à ces veuves et à ces orphelins partout où ils passeront. Dans chaque localité, il y a des veuves et des orphelins.

Leur rendre visite avec des gestes symboliques est assez réconfortant pour eux». Aussi, pour manifester sa solidarité avec la veuve Sanou, le candidat pacifiste procédera à une remise de chèque afin de la soutenir en ces moments difficiles.

Ce don, qui a été très bien apprécié par la famille à Belleville, a suscité tout naturellement des mots de remerciements et aussi des bénédictions pour une campagne apaisée, pour la paix si chère à Do Pascal Sésouma et enfin pour la victoire de Vision Burkina.